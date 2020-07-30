【家品速遞】木製書桌書櫃多用途設計夠慳位　打造居家工作間蝸居必備

▲ TREE一系列的自然風書桌、書櫃的材質特別，設計又富現代感。（TREE提供）

疫情爆發，在家工作、停課自習的日子愈來愈多。7、8小時在家工作，大部分人家中都缺乏一個企理的工作間，就連一張合用的書桌或許都沒有。其實工作間若夠舒適，分分鐘可以提升工作效率。

TREE的自然時尚風格的家具，以多種環保木材製作，向來都為家居帶來簡潔、愜意的感覺。現在不妨花花心思，將打造合舒適自在的居家工作間。

兩大系列 自然VS型格

Circa17系列

此系列主打巧妙地運比例，以最小的空間發揮最大效能。設計簡單、功能性強，大人小孩都適合。以Circa17 書桌為例，書桌內藏數個抽屜、方便收納書本和文具，板子更可變形架起，成為斜放書本、平板電腦的托架，方便需邊工作，邊看資料的打工仔和學生。

系列有100％實心柚木、取自可持續來源的歐洲橡木和美國胡桃木三款材料可選。

▲ Circa17 書桌（$5,250）（TREE提供）

▲ Circa17書櫃間隔實用。（$6,950）（TREE提供）

Osacr系列

此為TREE的全新之作，系列中的陳列櫃、儲物櫃和書桌，由多種不同的物料製成。木質地配上黑色為主調，在自然元素之中添上一點型格。

以Oscar陳列櫃為例，它由天然及染黑柚木製成，配上黑鐵細節、5個滑門間隔，既可收納，亦可作展示裝飾品之用。另外儲物櫃則提供1或3個緩衝抽屜，而且具備可鎖定後輪，適合安置在書桌之下，方便移動。

▲ Oscar陳列櫃（$24,950）、Oscar 儲物櫃（$6,450起）（TREE提供）

▲ Oscar 書桌設計簡單不花巧。（$7,950起）（TREE提供）



慳位書桌蝸居必備

TREE所推出的書桌除了具備功能性，而且設計簡潔、不佔空間。Mr. Marius 書桌總共有5個抽屜，分兩種尺寸，桌下更有一個開放式儲物位置，整體設計上減輕累贅感，長窄身的拍牆設計，綫條俐落十分吸睛。

另外，tuareg 書桌以多種再生熱帶硬木製作，書桌顏色有多種深淺棕色層次，深灰色長框架則為風化木材，十分特別。

▲ Mr. Marius 書桌（$11,950）（TREE提供）

▲ tuareg 書桌（$8,950）（TREE提供）

自然風燈飾擺設

木化石書立

它的產生源自掉落的木材，經歷數百年的自然石化而成。故外形仍保持土木結構，漸層色調也是石化的效果，十分特別。

▲ 木化石書立（$495。／一對）（TREE提供）

迷你樹枝枱燈

取材自獨一無二的再生樹枝，全人手製作而成。樹枝枱燈配上其他木材家具，更添純樸的大自然風格。

▲ 迷你樹枝枱燈（$695）（TREE提供）

記者：吳霆俊