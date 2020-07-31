一文睇清斜頸症+落枕+五十肩3種肩頸痛　脊醫拆解相應對策【內附減痛運動】

▲ 這次由脊骨神經科醫生朱君璞，講解各式肩頸痛的對策。

肩頸痛十分纏擾，稍一郁動，痛楚便隨之而來，無論坐、行、睡都感到不自然。肩頸問題不是成人專利，幼兒常見的斜頸症、日常經常發生的落枕（即瞓捩頸）以至中年打後提起手也痛到叫救命的五十肩，影響範圍廣泛，無分男女。

斜頸症 可輕微可嚴重

傾側一邊的斜頸症，香港執業脊醫協會主席 、脊骨神經科醫生朱君璞表示，簡單來說，此症是身體肌肉不能控制不斷收縮，導致重複性的旋轉性活動。「舉例說，斜方肌及頸前肌肉收縮了不能控制，令頸旋轉及側在一邊。定義是傾斜5度都算是斜頸，向左向右不一。」

斜頸症可如「瞓捩頸」般輕微，於48小時內復元，這多與睡覺時姿勢不正、壓力或輕微頸骨錯位所致。但在臨床上見不少嚴重個案，患者不能把側了一邊的頸項回復，且感到有痛楚。事實上，斜頸症患者的生活也受影響，如看書、打字時均無法正常進行。有病人需長期服用止痛藥控制，如進行半年物理治療仍無改善，或需接受手術糾正。

▲ 不少BB出生後會有輕微的斜頸情況，大多能以手法改善。（iStock）

長遠可致頸骨刺

脊醫朱君璞指出，部分斜頸症無明顯原因，有先天及後天形成，患者以BB居多。BB的骨骼發育未完全固定，因此治癒能力高，改善較容易，有斜頸的話只需輕微矯正已可回復。脊醫會用手指輕壓BB脊骨關節位置。大人要矯正就困難得多。

此症的影響，短期病人會有頸骨錯位，置之不理有機會導致長骨刺，影響及中樞神經的話情緒會變得緊張、難入睡，中後期更會造成手麻痺。

落枕 肌肉突然收縮

患者以成人居多，壓力大、少運動、睡姿不良等都是肇因，當這些因素損及中央神經導致肌肉突然收縮，就有如斜頸的情形發生。

發生「瞓捩頸」很多人會覺得枕頭不適合所致，但脊醫朱君璞指是由多樣原因造成，當然亦有是新換的枕頭不合適引起。

此症冬天十分常見，因寒冷天氣會令肌肉收縮，因此患上的機會較夏天大。但勿忘夏天時多會開冷氣入睡，若出風氣對着頭部來吹，令肌肉突然收縮，也會容易落枕。用手機的低頭族，令頸椎弧度減少難力受力，有可能導致神經反射引起落枕。

熱敷讓肌肉放鬆

頸部肌肉突然收縮，當事人也會感到肌肉疼痛。朱君璞指快速解決落枕的方法是熱敷。「熱力讓該位加速血液循環達致肌肉放鬆；另一方法是用手指在疼痛位置進行輕力按摩。」若以上方法都不奏效，過了48小時仍疼痛，可向脊醫求醫，或須照X光片以確定頸椎是否有錯位，如有的話，需進行手法矯正。

要預防落枕，平日要多做頭部拉筋，尤其要針對肩後的斜方肌，動作簡單：坐下，只需把頭傾斜一邊，舉起手，用手觸及另一方向的耳朵向下輕拉便可，然後換邊再做。

▲ 要預防落枕，平日要多做頭部拉筋動作。（經濟日報資料庫）

肩周炎 痛過生仔



肩膊上的外旋轉肌的肌腱發炎所致，所以患上肩周炎的人都「舉手為艱」，這與舉手時肩膊需外旋有關。有說是因肩關節部位受創傷或勞損引起，但更多是原因不明，尤以50歲以上女性患者較多，故人稱「五十肩」。病人會感劇痛，曾有患者說：「生仔都無咁痛！」那種痛可想而知。

此症分3階段：

第1階段：肩膊有痛感，但仍可活動。

第2階段：痛感加劇，活動受限，如穿衣服、戴胸圍都有影響。

第3階段：整個肩膊像冰封，難以舉手，甚至觸摸背部也力不從心，側睡壓着疼痛一邊會有劇痛。

很多人誤解常用的一隻手，較易有肩周炎，朱君璞指並不一定。斷症會從患者年紀、病史、舉手是否有困難作初步問診，然後會照磁力共振觀察肩關節的某些肌腱是否有發炎來確診。

▲ 脊醫朱君璞表示，建議如斜頸問題48小時仍無好轉要求醫，因未必是輕微扭傷，需進一步確定問題根源。（經濟日報資料庫）

治療肩周炎，脊醫會以超聲波助放緩肩膊痛楚，或貼上肌內效貼布（Kinesio Tape）讓肌腱受力。因五十肩患者的肩關節有大量黏連，脊醫需用手法治療將之拉開，第3階段復元時間需3個月至半年，第2階段較易處理，一般約兩星期痛感減退。患者日常亦要進行運動，包括：



鐘擺運動：身稍傾前，讓痛手在空中懸垂，放鬆肩關節，將手向前、後及左、右像鐘擺般擺動。以增加局部血液循環、放鬆肌肉以及減少痛楚。

靠牆運動：人站立，面向牆壁，遞高痛手向上爬，直至腋下有拉緊的感覺，維持一會放鬆。

撰文：周美好