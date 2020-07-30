【工作無障礙】美唐氏綜合症女生　創烘焙公司做CEO

▲ 來自美國美國康涅狄格州的90後女生Collette Divitto患有唐氏綜合症，早年尋找工作時屢屢碰壁，及後毅然創立烘培公司，將愛好變成了終身事業。

殘障人士等要融入社會，尋找工作機會好不容易，來自美國美國康涅狄格州的90後女生Collette Divitto，就患有唐氏綜合症，早年尋找工作時屢屢碰壁，及後毅然創立烘培公司，將愛好變成了終身事業。

據英國《大紀元時報》報道，1990年出生的Collette Divitto，在美國克萊門森大學（Clemson University）畢業後，計劃搬到波士頓工作，但參與多次面試後都被拒之門外，深受打擊。所以她在2016年開始，便決定轉向了由中學時期接觸、最喜愛且擅長的烘焙領域發展，小試牛刀創立品牌「Collettey's Cookies」。

而她最擅長製作的曲奇餅更是令人讚不絕口，更陸續接獲不少商家的訂單。據Collette的個人網站介紹，她在讀完高中後就對烘焙產生熱情，並測試過各種食譜，還自家創作了一款肉桂朱古力曲奇「Amazing Cookie」，並大獲親朋好友喜愛。所以她就首先將該款人氣曲奇帶到當地商店讓人試食，藉此接到首張訂單並開拓客源，陸續開始投產。

其後她的姐姐、母親將她的創業消息在社交媒體上廣泛傳揚，當地的志願者紛紛勇躍幫助，甚至借出場地廚房讓她製作曲奇，訂單亦陸續湧現。

她的母親甚至在同年的12月，於美國知名眾籌平台GoFundMe上開設頁面，來籌集資金購入新設施及廚房，結果令團隊能添購大型冰箱及攪拌機等，每天可烘製多達5,000塊曲奇。

此後她的事業蒸蒸日上，報道指，該公司發展至今年5月已擁有13位員工，當中亦有包括殘疾人士。她甚至會在招聘人才時，親自甄選求職者。

責任編輯：張寶燕