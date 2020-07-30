【立法會選舉】中聯辦發聲明支持DQ　稱「港人治港」必以愛國者為主體

▲ 中聯辦主任駱惠寧。（資料圖片）

12名立法會選舉民主派參選人，被選舉主任裁定提名無效，包括公民黨4名參選人、會計界梁繼昌、前香港眾志秘書長黃之鋒，以至報稱本土派的劉穎匡等。中聯辦發表聲明，對選舉主任依法決定部分參選人提名無效，表示堅決支持，認為有關決定是嚴格根據基本法、港區國安法和香港選舉法律辦事，理據充足，合法合規。

發言人又稱「無規矩不成方圓」，認為「一國兩制」下立法會選舉參選人，必須真心實意地擁護基本法，效忠香港特區。指該提名無效者，其言行均突破了法律底線，包括有人公開鼓吹「港獨」、「自決」；有人「告洋狀」乞求外部勢力制裁香港；有人宣稱當選後將無差別地否決預算案和政府法案等。

【立法會選舉】12名民主派參選人被DQ裁定提名無效 包括楊岳橋岑敖暉及袁嘉蔚

【立法會選舉】一文看清政府DQ參選者的5個理由

中聯辦稱，這些人是為「癱瘓特區政府、顛覆國家政權、全面攬炒香港而來，怎麼可能真誠擁護基本法和效忠國家、效忠香港特別行政區？」又指承擔重要憲制責任的立法機關，不容圖謀毀掉「一國兩制」、毀掉香港繁榮穩定的無良之輩登堂入室，強調「港人治港」有界線和標準，必須以愛國者為主體的港人來治理香港。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：李淇