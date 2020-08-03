【蜜桃當造】生果達人3招教揀日本桃　圓潤夠墜手即汁水豐沛

▲ 日本山梨及岡山出產的桃皆屬靚貨級別，風味不一，今次請來水果達人阿K教大家揀桃貼士。

踏入盛夏，又是一期一會的日本桃成熟時。不用多說，吃桃一定是挑日本產的，還要揀有桃之鄉美譽的山梨縣，及被稱為桃太郎故郷的岡山縣產，皆屬靚貨級別。兩縣出產的桃種各有特色，風味不一，請來油麻地和豐水果聯合社負責人阿K教大家揀桃貼士。

阿K說：「每年6月終至7月頭開始有日本桃出售，最早出現的是在福岡及佐賀的溫室培植白鳳桃，因為溫室易控制，所以年年都是先有這一造溫室桃出產作為頭啖湯。到7月頭就輪到和歌山桃。入正季7月中就到山梨桃，可以產到8月。」

他續道：「緊接是岡山，至8月中就完。最後到長野桃及山梨及長野黃金桃，都是產到8月中後期左右。」

▲ 熟透的大糖嶺，更可以去到17-18甜度。(黃建輝攝)

日本國內生產的桃，種類以白鳳、黃桃、白桃、油桃為主。以白鳳產量最多，特色是香氣濃郁、果肉白嫩、軟綿多汁、甜度恰到好處。而黃桃則果肉呈黃色，口感偏硬，多數用來加工製罐頭。白桃無論果皮果肉均呈白色，多肉多汁，有淡雅清香。油桃的皮紅而肉黃，表皮沒絨毛，可連皮食。幾種桃中，香港人最愛，當推白鳳及白桃。所以阿K說7月終至8月初，要吃最當造的桃一定是選山梨的白鳳和岡山的白桃了。

山梨岡山受歡迎

先說山梨縣，是全國產桃量最多的地方。這裏的桃品種甚多，以白鳳為首，論最甜美首推大糖嶺，大糖嶺不是地方，是級數，一般要達到甜度13.5的，才可稱大糖嶺。熟透的大糖嶺，更可以去到17-18甜度。山梨縣還有春日居及信玄兩個品種，與大糖嶺級數相差不遠，一般甜度達13，熟透可達16-17左右，是嗜甜者的首選。

▲ 外形要夠圓渾。椗位沒爛沒瘀沒蟲洞。(黃建輝攝)

至於岡山縣，最為港人熟悉的桃種分別是清水白桃及白鳳兩種。自明治8年開始，引進中國天津水蜜桃及上海水蜜桃，經過不斷改良，加上良好氣候和風土種出有自家特色的岡山水蜜桃。以白桃為著名，此兩種桃都是皮黃肉白，桃汁豐富，甜度一般維持在11-12左右，論甜度雖比不上山梨，甚至不及和歌山，但其肉質滑嫩，味道清香，香氣是眾桃之冠，屬於愛清新口味者之選。

▲ 岡山縣白鳳($100/2隻)同是清香型，但甜度比清水白桃再甜少許。(黃建輝攝)

揀桃要望摸聞

論到如何揀靚桃，阿K說各種揀桃要訣，均大同小異，如下：

1.望：外形要夠圓渾。椗位沒爛沒瘀沒蟲洞。

2.摸：拿上手要有墜手的感，即汁水豐沛。

3.聞：要有桃香。

▲ 先把桃浸熱水20秒左右，再浸冰水20秒，再用刀中間。(黃建輝攝)

還要觀察桃表面，要有細小絨毛，愈多代表愈甜。當然，桃也是愈成熟愈甜美，如山梨縣產的白鳳，熟透顏色會轉紅。但觀色對岡山桃便沒有作用。「因岡山桃種放幾耐都是黃皮，不能確定有幾成熟，但都會有香氣的，建議快食為佳。」阿K說。

▲ 浸過熱和冰水後，就得容易除去桃皮了。(黃建輝攝)

至於桃的皮是否能吃，阿K解釋，桃皮是纖維，理論上能吃，但因有絨毛，對此有敏感的人不宜，故此不議連皮吃。吃桃也有方法，先用鹽水清洗去絨毛，再用攝氏70度左右的熱水浸20秒，再即過冰水20秒，目的是使其冷縮熱脹，用刀鎅開中間位，桃皮就可以輕易撕開。未吃的桃，K建議亦 可以存放雪櫃，減慢成熟過程。

▲ 兩個縣的桃都各有特色。(黃建輝攝)

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