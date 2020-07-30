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【早午餐堂食】有飲食界代表指餐廳明天可重開堂食 亦有業界斥朝令夕改憂食材未及供貨

社會 19:00 2020/07/30

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（曾耀輝攝）

新冠肺炎本地大爆發，政府昨日（29日）起要求全面停止餐廳堂食，引起上班市民難覓一位置用膳。政府今日（30日）中午宣布，明天（31日）起放寬早、午餐堂食，限2人一桌，即是禁堂食措施推行兩天後，政府再放寬堂食安排。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，全面禁堂食令生效後有近300間餐廳暫停營業，現時政府放寬堂食，他對此表示歡迎，認為政府看見昨日情況後立即改善是好事。雖然每枱限制人數減至2人，但黃稱總算能多一點生意，料生意能夠回復到晚間禁堂食令實施前的6成。

他又稱，食材供應商已備有存貨，只要食店有取貨需求，相信供應商可滿足，餐廳能夠迎接重開堂食。

【放寬堂食】政府指全日禁堂食為上班族帶來不便　 徐德義：參考外國做法收緊餐飲業措施

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華則指，雖然取消全日禁堂食安排是好事，但斥政府朝令夕改，為業界製造問題，有餐廳因禁令選擇整周不營業，要在短短一日內安排好人手十分困難，而且供應商非每日送貨，擔心餐廳食材存貨不足，難以做生意。而經歷今次後，餐廳做預算也變得更困難，因不知道政府會否因疫情突然收緊或放寬營業規定。

林瑞華早前代表公民黨報名參選9月立法會選舉飲食界別，該界別另一參選人為自由黨張宇人。

【早午餐堂食】政府並沒有就取消全日禁堂食道歉　徐德義：理解為市民及業界帶來不便

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記者：徐紹軒

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