  • 30°C
香港時間 : 2020730日 (週四) 19:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【立法會選舉】公民黨4名參選人被DQ 梁家傑：欲加之罪，何患無辭

政治 19:04 2020/07/30

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

就公民黨4名參選人被DQ，公民黨主席梁家傑形容選舉主任的做法「欲加之罪，何患無辭」。（馮漢柱攝）

立法會選舉提名期明日結束，至少12名民主派參選人，今日（30日）收到選舉主任信件，通知其在選舉中的提名無效，包括４名公民黨參選人立法會議員楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗，以及東區區議員鄭達鴻。

就公民黨4名參選人被DQ，公民黨主席梁家傑形容選舉主任的做法「欲加之罪，何患無辭」，對香港人的選舉權和被選舉權而言，是很大的侮辱和破壞，認為一國兩制已不存在。

楊岳橋稱，今次大規模DQ民主派參選人，是清楚地剝奪香港人的投票權利，相信另外兩名公民黨參選人，包括林瑞華和譚文豪，會「很快被DQ」。

就公民黨4名參選人被DQ，同樣被DQ的岑敖暉指出，連民主派光譜中最溫和一群都遭DQ ，「理由大部份與反對港區國安法有關」，相信國際必會有反應。

另外，今次是參選九龍東的黃之鋒，繼去年區議會選舉後再度DQ。他形容，大規模DQ是無異於選舉舞弊，國際社會定必看在眼內，而今次DQ規模起出預計範圍，坦言形勢嚴峻，相信下一步是會借疫情取消選舉，正式廢除制衡的權力。

至於排名單第二出戰港島區的熱血公民鄭錦滿亦被DQ，他稱，早預計有DQ風險，由於早已預料，沒有驚惶失措、大失預選。

參選新界東的何桂藍同樣被DQ，她認為DQ是撕下最後的偽裝，暴露出香港從來沒有正常的議會政治事實，自言面對DQ 並不驚訝，反而認為是對民主運動更有利的結果。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：尹櫻霖

相關文章

李家超：特區國安委首要着眼教育界　清除「壞蘋果」
今日 15:42
李家超：特區國安委首要着眼教育界　清除「壞蘋果」
【立法會選舉】12名民主派參選人被DQ裁定提名無效 包括楊岳橋岑敖暉及袁嘉蔚
今日 16:03
【立法會選舉】12名民主派參選人被DQ裁定提名無效 包括楊岳橋岑敖暉及袁嘉蔚
【立法會選舉】一文看清政府DQ參選者的5個理由
今日 16:56
【立法會選舉】一文看清政府DQ參選者的5個理由
政治 港區國安法 公民黨 立法會選舉

最高瀏覽

【開心速遞】鐵面陳提出分手沈可欣爆演技　Rebecca怒罵：原來你不愛我【有片】
10:29 2020/07/29
【開心速遞】鐵面陳提出分手沈可欣爆演技　Rebecca怒罵：原來你不愛我【有片】
【豪宅廚房】肥媽拍片曬巨型廚房　一屋4個雪櫃儲糧2個月養起一家32人
12:30 2020/07/28
【豪宅廚房】肥媽拍片曬巨型廚房　一屋4個雪櫃儲糧2個月養起一家32人
【上班族悲歌】全日禁堂食實施首天下暴雨　打工仔無處開餐坐路邊進食
13:07 2020/07/29
【上班族悲歌】全日禁堂食實施首天下暴雨　打工仔無處開餐坐路邊進食