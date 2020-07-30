【立法會選舉】公民黨4名參選人被DQ 梁家傑：欲加之罪，何患無辭

▲ 就公民黨4名參選人被DQ，公民黨主席梁家傑形容選舉主任的做法「欲加之罪，何患無辭」。（馮漢柱攝）

立法會選舉提名期明日結束，至少12名民主派參選人，今日（30日）收到選舉主任信件，通知其在選舉中的提名無效，包括４名公民黨參選人立法會議員楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗，以及東區區議員鄭達鴻。

就公民黨4名參選人被DQ，公民黨主席梁家傑形容選舉主任的做法「欲加之罪，何患無辭」，對香港人的選舉權和被選舉權而言，是很大的侮辱和破壞，認為一國兩制已不存在。

楊岳橋稱，今次大規模DQ民主派參選人，是清楚地剝奪香港人的投票權利，相信另外兩名公民黨參選人，包括林瑞華和譚文豪，會「很快被DQ」。

就公民黨4名參選人被DQ，同樣被DQ的岑敖暉指出，連民主派光譜中最溫和一群都遭DQ ，「理由大部份與反對港區國安法有關」，相信國際必會有反應。

另外，今次是參選九龍東的黃之鋒，繼去年區議會選舉後再度DQ。他形容，大規模DQ是無異於選舉舞弊，國際社會定必看在眼內，而今次DQ規模起出預計範圍，坦言形勢嚴峻，相信下一步是會借疫情取消選舉，正式廢除制衡的權力。

至於排名單第二出戰港島區的熱血公民鄭錦滿亦被DQ，他稱，早預計有DQ風險，由於早已預料，沒有驚惶失措、大失預選。

參選新界東的何桂藍同樣被DQ，她認為DQ是撕下最後的偽裝，暴露出香港從來沒有正常的議會政治事實，自言面對DQ 並不驚訝，反而認為是對民主運動更有利的結果。

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記者：尹櫻霖