  • 30°C
香港時間 : 2020730日 (四) 20:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】關愛基金秘書處女職員確診　工作期間無接觸公眾

社會 19:34 2020/07/30

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

一名於關愛基金秘書處工作的項目助理，確診新冠肺炎。（資料圖片）

民政事務局今日（30日）表示，一名於關愛基金秘書處工作的項目助理，確診新冠肺炎。

【新冠肺炎】本港今日新增149宗確診個案　再創單日新高

該職員於旺角始創中心16樓負責文書工作，工作期間並沒有接觸公眾人士。其工作辦事處自7月20日起已暫停對外開放，並改以其他方式維持有限度服務。女職員最近一次上班日期是7月23日，因家人為確診者，故需要進行病毒測試而發現確診。

該名職員最近沒有外遊紀錄，工作時一直有佩戴口罩，於上班期間有進行體溫探測，體溫正常。民政局已按衞生防護中心指引，對相關樓層進行全面清潔及消毒，並會積極配合衞生防護中心進行流行病學調查。

民政局高度關注疫情，並會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，亦已提醒所有人員需注意個人衞生，並時刻提高警覺。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【新冠肺炎】新增25間曾有確診人士到訪食肆　包括譚仔、大家樂、星巴克及鼎泰豐
今日 13:54
【新冠肺炎】新增25間曾有確診人士到訪食肆　包括譚仔、大家樂、星巴克及鼎泰豐
李嘉誠感謝醫護再捐逾1億元惠及社福界　 捐贈港大醫學院兩屆畢業生每人5萬
今日 14:35
李嘉誠感謝醫護再捐逾1億元惠及社福界　 捐贈港大醫學院兩屆畢業生每人5萬
【早午餐堂食】政府明天起容許食肆恢復堂食至8月4日　時間由上午5時至下午6時前
今日 13:31
【早午餐堂食】政府明天起容許食肆恢復堂食至8月4日　時間由上午5時至下午6時前
關愛基金 衞生防護中心 民政事務局 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【開心速遞】鐵面陳提出分手沈可欣爆演技　Rebecca怒罵：原來你不愛我【有片】
10:29 2020/07/29
【開心速遞】鐵面陳提出分手沈可欣爆演技　Rebecca怒罵：原來你不愛我【有片】
【豪宅廚房】肥媽拍片曬巨型廚房　一屋4個雪櫃儲糧2個月養起一家32人
12:30 2020/07/28
【豪宅廚房】肥媽拍片曬巨型廚房　一屋4個雪櫃儲糧2個月養起一家32人
【上班族悲歌】全日禁堂食實施首天下暴雨　打工仔無處開餐坐路邊進食
13:07 2020/07/29
【上班族悲歌】全日禁堂食實施首天下暴雨　打工仔無處開餐坐路邊進食