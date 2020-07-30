【新冠肺炎】關愛基金秘書處女職員確診　工作期間無接觸公眾

▲ 一名於關愛基金秘書處工作的項目助理，確診新冠肺炎。（資料圖片）

民政事務局今日（30日）表示，一名於關愛基金秘書處工作的項目助理，確診新冠肺炎。

【新冠肺炎】本港今日新增149宗確診個案 再創單日新高

該職員於旺角始創中心16樓負責文書工作，工作期間並沒有接觸公眾人士。其工作辦事處自7月20日起已暫停對外開放，並改以其他方式維持有限度服務。女職員最近一次上班日期是7月23日，因家人為確診者，故需要進行病毒測試而發現確診。

該名職員最近沒有外遊紀錄，工作時一直有佩戴口罩，於上班期間有進行體溫探測，體溫正常。民政局已按衞生防護中心指引，對相關樓層進行全面清潔及消毒，並會積極配合衞生防護中心進行流行病學調查。

民政局高度關注疫情，並會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，亦已提醒所有人員需注意個人衞生，並時刻提高警覺。

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責任編輯：吳卓峰