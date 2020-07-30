黎智英等共15人涉煽動非法集會再提訊　區諾軒擬認罪押後12月處理

▲ 黎智英等共15人涉煽動他人參與非法集結等罪，案件押後至9月18日再提訊。（馮漢柱攝）

壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨成員李柱銘等15人，涉於去年反修例事件期間組織、參與以及煽惑他人參與集會，被控9罪分4案處理，案件今（30日）於區域法院首次提訊，移師至西九龍裁判法院處理。黎智英及李柱銘等10人擬不認罪，梁國雄等4人未有答辯方向，區諾軒則擬認罪，案件押後至9月18日再訊，期間等待辯方就法律爭論呈交書面理據，全部被告准保釋。

4案共15名被告，包括黎智英（72歲；商人）、李柱銘（81歲；大律師）、李卓人（63歲；職工盟秘書長）、吳靄儀（72歲；大律師）、梁國雄（64歲；自僱人士）、何秀蘭（65歲；退休人士）、何俊仁（68歲；律師）、梁耀忠（66歲；立法會議員）、區諾軒（32歲；大學講師）、陳皓桓（24歲；社民連組織幹事）、楊森（72歲；兼職大學教授）、吳文遠（43歲；管理顧問）、單仲偕（59歲；區議員）、蔡耀昌（52歲；社區組織幹事）及黃浩銘（31歲；區議員助理）。

案件今再訊，15名被告中，吳文遠、梁耀忠、蔡耀昌、梁國雄未準備好答辯，區諾軒擬認罪，黎智英等共10人表明將會不認罪。部分被告的代表律師表示，將會爭議《公安條例》等17條下，有關 警方規管集會、遊行及聚集的權力是否符合憲法，控方則要求先處理法律爭辯。

法官將案件押後至9月18日下午於西九龍裁判法院再訊，期間辯方須就有關《公安條例》的法律爭論呈交書面理據，全部被告續准保釋候訊。區的案件暫定於12月23日於區域法院正式答辯及判刑，期間亦須出席9月18日提訊。

首案被告黎智英、李柱銘、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠及區諾軒，被控1項組織一個未經批准集結及1項明知而參與未經批准集結罪，控罪指他們於2019年8月18日在香港，分別組織及明知而參與1個違反《公安條例》下進行的公眾遊行，而該遊行屬未經批准集結。

黎智英、李卓人、梁國雄、何秀蘭、何俊仁另涉第2宗案件，他們與其餘5名被告陳皓桓、楊森、何秀蘭、吳文遠、單仲偕及蔡耀昌，同被控1項煽惑他人明知而參與未經批准集結、1項組織1個未經批准集結及1項明知而參與未經批准集結罪。控罪指他們於2019年9月30日，在中環終審法院外，煽惑他人明知而參與1個未經批准集結；及於同年10月1日在香港，組織及參與1個未經批准集結。

▲ 李卓人見記者。（經濟日報記者攝）

第3宗案件被告包括陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、黃浩銘、楊森及吳文遠。陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁被控1項煽惑他人明知而參與未經批准集結，控罪指他們於2019年10月19日，在中環終審法院外，煽惑他人明知而參與1個未經批准集結；除何俊仁外，其餘6人另被控1項組織一個未經批准集結及1項明知而參與未經批准集結罪，控罪指他們於同月20日在香港，組織及參與1個未經批准集結。

黎智英、楊森及李卓人3人，另被控於2019年8月31日，明知而參與未經批准集結。

區諾軒於庭外表示，近日所涉案件均是律政司對他的惡意檢控，他透露準備認罪的原因是他的戰場並不在於法庭，他正準備於今年內往日本深造，而他預計案件將於下年進行審訊，或會影響他繼續深造的計劃。區明言對司法制度已失去信心，故打算認罪。

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記者：林欣樂