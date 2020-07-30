【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院4名病人服務助理確診　相關病房暫停接收新症

▲ 瑪嘉烈醫院發言人表示，四名支援職系員工確診新冠肺炎。（資料圖片）

瑪嘉烈醫院發言人表示，4名支援職系員工確診新冠肺炎，包括3名於荔景大樓內科及老人科病房及1名於腫瘤科專科門診工作的病人服務助理，全部人均會接受隔離治療，現時情況穩定。

【新冠肺炎】本港今日新增149宗確診個案 再創單日新高

院方感染控制組將繼續進行追蹤調查，合共21名員工被列為密切接觸者，須接受隔離檢疫，已為20名相關部門的員工進行病毒測試，全部樣本呈陰性。

【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院4名支援服務員工確診 58名病人及20名員工檢測陰性

4名確診員工的工作地點並無病人被列為密切接觸者，但為謹慎起見，院方已為相關病房的病人安排病毒測試，全部樣本呈陰性，院方已向衞生防護中心通報上述測試結果。

荔景大樓相關病房繼續暫停接收新症及出院安排，相關病房及腫瘤科專科門診已進行徹底清潔消毒，而確診員工曾留宿的職員宿舍亦已徹底清潔並暫停使用。

醫院繼續會向相關部門員工提供一切所需的協助，繼續密切監察相關員工及病人健康情況，並與衞生防護中心保持溝通。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙