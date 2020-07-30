其士集團創辦人周亦卿家族疑爭產　長女要求委任臨時遺產管理人被拒

▲ 其士集團創辦人周亦卿於2018年去世，其長女申請法庭委任臨時遺產管理人被拒。（資料圖片）

其士集團創辦人周亦卿於2018年去世，周於2015年訂立遺囑，由妻子、五女及六女擔任遺產執行人，遺囑訂明將其士集團逾62%股份全部歸五女周蕙蕙所有，其餘遺產則分配予妻子及子女。長女質疑父親訂立遺囑之有效性，去年入稟高等法院展開訴訟。早前長女要求法庭先委任臨時遺產管理人，調查遺產去向等，法官今(30日)頒下判詞拒絕申請。

原告周莉莉，為其士集團創辦人周亦卿長女；答辯人為五女周蕙蕙、為無綫藝人吳家樂妻子；六女周薇薇及妻子宮川美智子。

法官於判詞指，周亦卿於2015年10月正值其士集團慶祝45周年之時，同月分別向子女送贈財產，其後並訂立2015年遺囑。及至2016年初，周亦卿中風後須臥床，至2018年7月29日去世，終年82歲。

判詞續指，根據2015年遺囑，3名答辯人為遺產執行人，周亦卿持有其士集團股份全歸五女所有，其餘遺產則分配予妻子及5名子女。

判詞中指，答辯人說法是周亦卿一直信任五女，並由五女擔任私人助理，由她處理周亦卿個人及家庭財務。五女其後有感原告及二姐對2015年遺囑不滿，為維持家庭和諧，承諾將從遺產繼承的股份注入家庭信託及重新分配，並不會動用任何財產。

惟至去年5月，原告提出訴訟，要求法庭聲明2015年遺囑無效，禁止五女出任2009年遺囑執行人，或聲明父親為無遺囑人士。原告並於同年7月委任會計師作為臨時遺產管理人，調查遺產狀況，並要求法庭盡快於公司舉行股東大會前委任臨時遺產管理人。

據判詞指， 2009年遺囑由長女、五女及妻子擔任遺產執行人，遺產用作供養妻子、子女及後代。

法官於判詞指，原告要求委任臨時遺產管理人，就其對五女作出多項懷疑作出調查。法官接納五女承諾於法庭未作判決前，不會動用遺產，法官認為現階段沒有必要委任臨時遺產管理人，故駁回原告申請。

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記者：林育慧