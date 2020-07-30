涉藏摺刀男生原判守行為　裁判官主動覆核改判更生中心

▲ 中五男生早前被裁定管有違禁武器罪成，被判簽保守行為1年；裁判官指，若被告不接受感化令，將會判被告入更生中心。（資料圖片）

18歲中五男生去年涉於柴灣一帶攜有彈簧刀，早前被裁定管有違禁武器罪成，被判簽保守行為1年，其後裁判官自行提出覆核判刑，今（30日）於東區裁判法院更改判刑。裁判官指，若被告不接受感化令，將會判被告入更生中心，又提醒被告「選擇權係你度，你要為咗自己嘅福祉諗清楚」，最終被告被判入更生中心。

被告為中五男生吳銘揚（18歲）早前經審訊後被裁定1項管有違禁武器罪成，被判自簽1,000元及守行為1年，惟裁判官香淑嫻其後自行對自己的判刑提出覆核。

裁判官今表示將會更改被告的判刑，但在判刑之前再次詢問被告，是否願意接受感化，指如果被告願意接受感化，將會判處18個感化令，期間被告須遵守一系列條件，包括每晚10時至早上8須留在家中，若被告違反條件，則會被帶上庭重新判刑。

裁判官續指，如果被告不願意接受感化，考慮到被告須接受監督、輔導，法庭非不得已須判被告入更生中心。裁判官向被告指出，「如果你接受感化，你就可以返屋企同媽媽一齊居住」，又提醒被告「選擇權係你度，你要為咗自己嘅福祉諗清楚」。

被告與家人、代表律師休庭商討後，被告決定維持立場，不願意接受感化令，辯方強調被告早前已被還柙7天。

裁判官遂判處被告入更生中心，指被告在校內品學俱表現差劣，報告指出有過度活躍症的被告已停藥1年及沒有覆診，被告母親亦向感化官指自己無力管教被告，認為被告有需要在專業協助下接受監督及輔導。

裁判官又提到，早前在辯方誤導下才會判被告守行為1年，惟該判刑過輕，亦不能使被告得到監督輔導，強調今天更改判刑是符合法律依據。

辯方於判刑後替被告申請保釋等候上訴，惟遭裁判官拒絕。

控罪指，被告於2019年11月11日，在柴灣道天橋近柴灣道迴旋處管有1把彈簧刀。

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記者：王仁昌