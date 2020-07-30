【新冠肺炎】荔枝角收押所一職員初步確診　工作無接觸公眾

▲ ​荔枝角收押所一名文書職系人員，初步確診新冠肺炎。（資料圖片）

​荔枝角收押所一名文書職系人員，初步確診新冠肺炎。患者辦公地點於所內行政樓，負責文書工作，無須接觸在囚人士及公眾人士。

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她最近一次上班日期為本周一（27日），於本周二（28日）因身體不適，前往政府診所求醫，今日（30日）下午獲通知初步確診。目前患者正在家接受隔離，等候入院。

患者最近沒有外遊紀錄，於工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。她於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。



與患者共同辦公的同事目前沒有出現病徵，懲教署已與衞生防護中心聯絡，安排有密切接觸的同事進行病毒測試，並即時對相關樓層進行徹底清潔消毒。

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責任編輯：吳卓峰