【新冠肺炎】上水屠房累積10個案　工人需檢測呈陰性才可出入屠宰線

▲ 上水屠場至少有10宗新冠肺炎個案。 （資料圖片）

由於上水屠房近日出現數宗新冠肺炎個案，食環署已進一步加強上水屠房的防疫措施，今晚開始會要求檢測結果為陰性的員工，才可進入屠宰線工作。

檢測承辦商目前已完成1,214個屠房持分者的深喉唾液樣本的檢測工作，當中3名人士初步確診。食環署與承辦商會盡快跟進尚餘的少數個案，務求盡快完成檢測工作，以期即時隔離染病的人員。

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新增個案的3名人士中，其中1人是買手，另外2人是運輸公司從業員。上水屠房已立即徹底清潔消毒有關人士曾逗留或往來的地方，亦已提醒所有工作人員，若身體感到不適，必須及早求醫及不應上班。



衞生防護中心已聯絡新增個案的3名人士進行調查，追蹤他們在屠房的密切接觸者，並在有需要時安排他們接受檢測或進行隔離。中心今日（30日）亦通知上水屠房，之前兩宗初步確診個案已轉為確診。連同較早前衞生防護中心已公布的五宗確診個案，上水屠房現時累計個案共有10宗，即3宗初步確診個案及7宗確診個案）。



食環署發言人說，政府十分重視上水屠房的個案，並會繼續致力確保屠房運作暢順，活豬供應不受影響。政府與上水屠房會密切留意事態發展，並按實際情況進一步加強防疫抗疫措施。

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責任編輯：吳卓峰