【立法會選舉】袁嘉蔚因IG放「光復香港」相被DQ　黃之鋒被質疑從未放棄「民主自決」

▲ 袁嘉蔚被指，Instagram賬號曾展示「光復香港 時代革命」照片。（袁嘉蔚Fb圖片）

12位民主派參選人被裁定立法會選舉提名無效，他們被裁定提名無效的理由，與港府提及的5種情況相符，包括支持「港獨」、以民主自決或支持香港獨立作為自決前途選項來處理香港體制；尋求外國政府或政治組織干預香港事務等。

▲ 黃之鋒被選舉主任裁定提名無效。（資料圖片）

選舉主任在陳述DQ前「香港眾志」秘書長黃之鋒的理由時表示，質疑對方退出及解散「眾志」的真正原因，是為免被國安法懲治，盡管眾志已「解散」，黃亦表明將以個人身份推民主自決；同時，一直積極參與推展「國際戰綫」，相信他若當選，會以議員身份，要求外國向中國或本港施壓。

而報名參加港島區直選的南區區議員袁嘉蔚，則被選舉主任指，其社交網站Instagram賬號，曾展示「光復香港 時代革命」照片，截至7月21日，即其遞交報名表之後一天，仍存放在其Instagram賬號內。選舉主任續指，袁嘉蔚把口號放在她的官方名銜旁邊，以標誌她的革命政治立場，以及她的成就，其實想在其 Instagram 帳號上載照片分享這些時刻。

選舉主任稱，亦考慮她移除該照片的行動，是因為她特別在回覆中提及「已暫時將該照片除下，但將保留一切追究的權利」。認為袁嘉蔚明顯地不打算脫離她的政治立場，即是推翻現有政府，或提倡香港從中國分離出去。

至於公民黨4人被DQ的理由，均有尋求外國政府或組織干預香港事務，以及表明意圖在取得立法會多數席位後，行使立法會議員職權迫使政府接受訴求。

而擔任8年會計界立法會議員，尋求連任的專業議政梁繼昌，則被選舉主任稱，其在美國制裁行動中扮演支持或輔助角色，從未與美國制裁行動劃清界線或表達異議，直至最近被選舉主任提問時，才試圖與美國制裁行動劃清界線，裁定立會選舉提名無效。

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責任編輯：林曉君