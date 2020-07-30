【全日禁堂食】許樹昌、梁子超贊成恢復日間堂食　稱最大問題是仍有多人要上班

▲ 梁子超認為目前局方應主力加快化驗速度，盡早將確診者隔離及追縱密切接觸者，才是最有效控制疫情傳播。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情嚴峻，全港食肆昨日起禁止堂食，惟激起社會反彈，港府今（30日）急急宣布，明起恢復日間堂食。多個專家出面贊成恢復午市堂食，曾支持全日禁堂食的港大感染及傳染病中心總監何栢良，今亦在社交媒體上表示「對不起」；另有專家認為「禁堂食令」失敗在於仍有多人需要上班。

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政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌認為，晚市堂食較午市堂食風險高，因晚上多涉及家庭，進食時間較長，「一路食一路傾」，並舉例指如慶回歸群組，因有人會唱歌導致大型爆發。許樹昌又認為下午禁堂食會造成衛生問題，「街上30多度會冒汗，街上又難找地方洗手」，故恢復日間堂食是「正當做法」。

許樹昌強調最大問題是私人企業在今波疫情上沒有仿效公務員在家工作，呼籲企業盡快推行在家工作措施，「市面上自然少人」。

▲ 許樹昌認為，晚市堂食較午市堂食風險高，因晚上多涉及家庭，進食時間較長。（資料圖片）

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超亦認為港府收回全日「禁堂食令」合理，因現時最大問題不是食肆防疫意識差，而是仍有多人要上班，

無法移除市民進食的需要，結果無地方又要到處找地方吃，（令全日禁堂食）無效果之餘，亦帶來不必要的困擾，強推問題只會更大，故收回是合理。

梁子超建議恢復日間堂食後，市民亦應避免搭枱，造成「跨家庭感染」，最好是「打斜坐」，若「並排坐」或「打對坐」則需加上隔板，「因飛沫不只向前噴，而並排坐距離亦太近」。

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梁子超強調要考慮「封城」、「宵禁」、「全日禁堂食」等極端措施，須先考慮及照顧社會需要，尤其弱勢社群，而局方決定推行極端措施必須「速戰速決」，訂下實施目標及時期，否則只會造成大量失業，重創經濟，怨聲載道。

梁子超又認為目前局方應主力加快化驗速度，盡早將確診者隔離及追縱密切接觸者，才是最有效控制疫情傳播，因現時出現滯後，導致「跨家庭感染」，而病人現病徵後6天為主要傳播期，梁強調必須在2至3日內截斷家庭傳播鏈，才能有效短時期逆轉疫情，否則「封城都解決不到問題」。

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本港新冠肺炎疫情持續嚴峻，累計確診人數已突破3000大關。國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山及港大微生物學系教授袁國勇均建議港府，若疫情惡化，應進行全民病毒檢測。

許樹昌則形容「全民病毒檢測」不符合經濟效益，因香港沒有為全港700萬人作檢測的能力，即使有亦只能證明該市民當刻沒有感染，相反應繼續為高風險人士作定期檢測；梁子超亦指全民檢測無法做到控制人流，只是跟着病毒走，「無可能追得到個病毒」。

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記者：鄧凱文