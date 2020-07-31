【新冠肺炎】新增20間食肆曾有確診者到訪　大埔爭鮮觀塘譚仔三哥上榜

▲ 大埔爭鮮、觀塘譚仔三哥也上榜

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，衞生防護中心公布確診患者最新行蹤，昨日（30日）新增20間食肆曾有確診人士到訪，遍佈港九新界，其中包括2間譚仔三哥，另有麥當勞、爭鮮等大型連鎖餐廳。

據衞生防護中心的更新，再有20間食肆曾有確診者到訪：

港島（報告日期/ 曾有涉及個案 最後到訪的日期）：

中西區 卑路乍街 3 號 德記潮州菜館（7月23日）

中西區 卿旺大廈 翠湖海鮮酒家（7月25日）

中西區 五福大廈 Little Creatures（7月25日）

灣仔 海港中心 Triple O's by White Spot（7月26日）

灣仔 熙華大廈 東園酒家宴會廳（7月24日）

灣仔 莊士企業大廈 星月居（7月25日）

灣仔 銅鑼灣廣場二期 名苑酒家（7月19日）

東區 H21 商埸 明星金閣海鮮酒家（7月18日）

九龍（報告日期/ 曾有涉及個案 最後到訪的日期）：

油尖旺 佐敦道 46 號 譚仔三哥米線（7月26日）

油尖旺 港鐵紅磡站 麥當勞（7月13日）

深水埗 大埔道 快樂大廈 客家好棧（7月19日）

觀塘 宏利金融中心 A 座Japanese x Korean Library（7月23日）

觀塘 晨光大廈 譚仔三哥米線（7月25日）

觀塘 順天邨熟食亭 天發粥麵小廚（7月26日）

新界（報告日期/ 曾有涉及個案 最後到訪的日期）：

大埔 大埔廣場 爭鮮迴轉壽司（7月24日）

大埔 新達廣場 敏華冰廳（7月26日）

屯門 屯門市廣場1期 名苑（7月18日）

沙田 新城市廣場三期 Isaac Toast（7月26日）

葵青 荔景村日景樓 復興粥麵專家（7月25日）

葵青 葵芳廣場 客滿庭（7月25日）

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責任編輯：黃泳欣