【娛圈群組】九龍城法院保安員家人初步確診　朱千雪同層工作逾10日

▲ 法院保安員的家人確診，同層工作的朱千雪透露現況。

新冠肺炎疫情肆虐，九龍城裁判法院法庭保安的家人初步確診，同層的工作人員及到庭旁聽的人需要緊急撤離。現為實習律師的朱千雪曾於同層工作逾10日，而朱千雪則表示現時很安全，並會更為小心。

九龍城裁判法院昨天（7月30日）早上開庭審理案件時，裁判官通知庭內人士指有法庭保安的家人初步確診，並隨即宣布立即暫停是日審訊及要求同層的工作人員及到庭旁聽的數十名人士緊急撤離。

【律政新人】朱千雪在著名律師樓當實習 Tracy：做新人有很多東西要學

▲ 朱千雪已轉戰法律界。（朱千雪IG圖片）

朱千雪現很安全

現正跟隨師父當實習律師的朱千雪被指連日來也有現身該樓層，但昨天（7月30日）則不在現場。

朱千雪回應傳媒指自己現時很安全，且會加倍小心，她又答謝大家的關心。

【十優港姐】傳感OL生活沉悶想回巢TVB 麥明詩發文提3個重點澄清

▲ 朱千雪與麥明詩相聚。（朱千雪IG圖片）

朱千雪麥明詩齊轉行

她較早前回覆TOPick時稱：「做新人有很多東西要學，會盡力去做。與公司（TVB）仍然有合約，但是最近花時間在實習上，所以做公司工作不是太多，這幾年公司都給予好多支持，自己亦希望低調處理，相信之後都會儘量配合。」

朱千雪早前與好友「十優港姐」麥明詩相聚，與TVB改簽一年一騷的麥明詩已轉行當做商業顧問，兩位美貌與智慧並重的前港姐都雙雙淡出娛圈。