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【新冠肺炎】確診染疫何文田家居隔離 女患者離開住所法團主席報警求助

社會 10:11 2020/07/31

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

確診染疫何文田家居隔離 ，女患者離開住所。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，一名37歲確診感染新冠肺炎女患者，在何文田住所家居隔離，昨晚（30日）疑離開住所，被大廈保安發現，遂通知大廈立案法團主席報警求助。

事發於昨晚11時45分許，該名37歲女患者在其太平道2號太平花園住所，疑與一名男子一同離開大廈。

警方接報後，數名身穿防護裝束的警員到場調查，惟有關單位無人應門，未有尋獲涉案女患者，警員收隊離場，並將案件列作「雜項」處理。保安員其後在大廈電梯大堂位置消毒。

【新冠肺炎】新增20間食肆曾有確診者到訪　大埔爭鮮觀塘譚仔三哥上榜

據衛生防護中心資料顯示，該名女患者於7月22日發燒入院其後出院，在7月29日被確診，屬於本地個案，她並無外遊紀錄，目前「待入院」。

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責任編輯：黃存新

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