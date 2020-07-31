迪士尼x彼思新作《Luca》概念圖曝光　遊歷地中海玩轉奇妙水世界

▲ 迪士尼與彼思新片《Luca》概念圖。

由金像提名導演Enrico Casarosa（《月亮》（La Luna）及《反斗車王3》（Cars 3）監製Andrea Warren聯手炮製迪士尼與彼思（PIXAR）新片《Luca》（香港片名待定），在美國將於明年6月18日上映。

藉著昨天是國際友誼日（7月30日），《Luca》概念圖首曝光，導演並解釋影片的創作意念。

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▲ 迪士尼與彼思（PIXAR）新作《Luca》預定明年6月上映。

導演解構《Luca》創作意念

《Luca》故事講意大利里維埃拉（Italian Riviera）美麗的臨海小鎮內，小男孩Luca正享受快樂的夏天，並結識了新的好友一同享受陽光與海灘，但興奮背後他卻要努力隱藏一個無法改變的秘密：他是來自水底世界的海獸！



導演Enrico稱解釋影片創作意念指，童年時期的友誼對他至深：「不僅因為我在里維埃拉成長，更是因爲童年的友誼常會塑造我們成為一個怎樣的人，而這正正就是《Luca》的重心所在。」



導演強調：「除了意大利海岸的美麗和魅力之外，《Luca》還有令人難卻的盛夏大冒險，這場關於友誼的歷險將會令主角小男孩Luca脫胎換骨。」