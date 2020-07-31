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【職場哲學】稱職員工會做足工作 鄭丹瑞專欄：升職的員工會「多做一點」

休閒 14:52 2020/07/31

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鄭丹瑞認為，多做一點可成為人生的主角。

「一個稱職的員工，會做足上司交給他的工作；一個升職的員工，肯定除了做足上司交給他的工作，他會多做一點，不必太多，一點就已經足夠。」曾經聽過智者這樣講，我嘗試將這個概念，放諸演技訓練之中：「一個稱職的演員，會做足導演交給他的角色要求；但一個得獎的演員，肯定會比導演的要求多做一點，不必太多，一點就已經足夠。」

只不過很多人會覺得，不必多做一點，也已經足夠，那就沒有必要浪費時間。日前，Show8網上演技訓練互動平台，訪問了剛剛憑《麥路人》奪得金像獎最佳男配角的張達明，就剛好印證了我這個「多做一點」的概念。

「在囚室吃飯的那場戲，本來只不過是一個鏡頭的一場過場戲而已，但因為我對這個角色已經有了很深的體會，我認為可以多做一點，於是跟導演商量，可以為這場戲這個角色加點色彩，導演同意，結果，就因為這一點，我竟然情不自禁，在鏡頭前流下眼淚，本來是一場無足輕重的過場戲，卻因為這『多一點』的設計，令觀眾更喜歡，更同情我的角色。」張達明侃侃而談。

「也極有可能就因為這多一點，說不準就為你奪得最佳男配角。」我打趣說。人生如戲，有人抱怨自己的人生有如茄哩啡，能否成為自己人生的主角，就看你願不願意多做一點，不必太多，一點就已經足夠。

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撰文 : 鄭丹瑞

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