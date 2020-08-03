【外賣優惠】日本料理Hana推限時半價外賣　119元歎日本A3和牛壽喜燒套餐

▲ 日本A3和牛壽喜燒套餐（相片：Hana）

雖然今日開始，早、午堂食解禁，但仍有不少人懼怕疫情或擠迫選擇外賣，銅鑼灣Hana華小料理屋推出限定半價外賣自取午市料理，不能錯過的是只需$119就可以品嚐到來自日本佐賀的A3級別和牛。

日本A3和牛壽喜燒套餐 ($238減至半價$119)

這款壽喜燒將熱好的壽喜鍋內塗上牛脂後，加入秘制醬汁，純米吟釀，特選產地直送牛肉鮮嫩的肉香，沾上來自日本的生吃用蛋，一試難忘。



濠洲穀飼400日牛肉 ($129)

▲ 濠洲穀飼400日牛肉（相片來源：Hana）

網燒濠洲穀飼400日牛肉，片厚切牛肉由師傅特別調製，燒至五成熟，焦香的表面，粉嫩的肉身，香氣撲鼻，叫人食指大動。牛入口溶化，油脂分佈平均，叫人一試愛上。濠洲穀飼400日牛肉分量較大，牛肉味香濃。



鰻重衘重套餐 ($99)

▲ 鰻重衘重套餐（相片來源：Hana）

香港人在日式料理中頗喜歡鰻魚飯，此套餐大片厚身的鰻魚，魚面帶有焦香，淋上秘製鰻魚汁，肉身香滑。套餐配上清新的海鮮湯，可加入一片青檸，入口更甜而不膩。海鮮湯也可以倒入至日本米中，製作成美味的泡飯。

熊本產Rindo豚吉列御膳套餐 ($79)

▲ 熊本產Rindo豚吉列御膳套餐（相片來源：Hana）

來自熊本縣的Rindo豚，由熊本的限定生產者以講究的天然方飼養，飼料以海藻粉和小麥為主，培育出鬆化軟嫩的肉質。豚肉炸至金黃香脆，入口即有濃郁肉汁迸發。蘸上特調醬汁和米飯，是一道食味豐富的料理。



以上套餐均附上前菜、熱湯、和風沙律、茶碗蒸、漬物，外賣自取午餐優惠於星期一至日提供。



Hana 華小料理屋

地址:銅鑼灣登龍街 1-29 號金朝陽中心 2 期 Midtown 地下 C 舖

記者：哥頓