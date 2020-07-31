【公屋分戶】一家4口居3人單位不滿足　兩孩媽求教分戶排多間公屋捱轟

▲ 有兩孩媽網上求教有關公屋分戶問題，遭網民狂轟。

香港的住屋問題一直困擾不少港人，家庭能居於公屋可說是幸福。然而仍有兩孩媽媽仍未知足，想將一家4口分戶，自己和女兒再排公屋，更在網上向人請教，結果被不少網民狂轟。

求教網民如何分戶

Facebook專頁「生仔要考牌系列」日前轉載了一個帖文，一名兩孩媽媽向網民請教申請公屋事宜，她表示，自己原與丈夫及孩子居於3人單位，現時生了BB變4人家庭，因而想問可否把自己和女兒兩人除名，再另外申請排公屋。

如果成功輪後（候）申請到公屋，我宜家住緊嘅單位會唔會被調去小單位？

帖文出後，不少網民都炮轟媽媽不知足，「咁多人排咁多年都係想有間公屋安居樂業，偏偏有人一家人拎咗一間仲諗盡辦法要多啲」、「竟然有人會有啲咁嘅思維」

有網民則認真討論，並表示即使離婚不可以分戶，除非有合理辯解，例如有人離婚後患上癌症，向區議員求助後成功上樓。有人亦表示，若有家暴問題，分戶排公屋會輪候得更快。

房署分戶政策

根據房屋署的公屋「分戶政策」，若公屋租戶如家庭成員之間存在嚴重且根深柢固的不和，或具其他合理而值得體恤的理由，房委會會按其特殊情況作出考慮，並在有需要時轉介予相關政府部門／機構進行評估及推薦。

若家庭提出分戶要求，除了有合理而值得體恤的理由，原住戶和分拆戶分別都需要接受入息及資產限額審查，並符合「住宅物業權審查」規定。若分拆戶獲配另一間公屋單位，不論原住戶和分拆戶，均須每兩年按「富戶政策」申報家庭入息及資產一次。

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責任編輯︰王明芳