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【九五至尊】單身9年樂做「單身貴族」　張可頤：有伴勝過單身時才值得一起

娛樂 12:25 2020/07/31

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張可頤寧缺勿濫。

TVB深宵劇場重播17年前江華主演的劇集《九五至尊》，當中51歲張可頤憑《九五至尊》演呂四娘一角，贏得「我最喜愛的電視女角色」兼第七屆萬千星輝的視后寶座。

張可頤與宣萱、關詠荷、蔡少芬、郭可盈更並列為90年代末「五大花旦」，風頭一時無兩。

【暖男爸爸】鄭中基陪子女讀書如「趕羊」　單身貴族張可頤揀伴侶著重心靈

《九五至尊》深入民心。（網上圖片）

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緣份不強求

1998年，張可頤曾與新加坡音樂才子兼經理人陳容森拍拖，有指因第三介入令戀情破裂。2008年，張可頣因主持《更上一層樓》認識金融才俊曾安邦，其後二人由朋友發展為情侶，直到2011年，張可頣對外公佈與曾安邦分手。

51歲張可頤保養得宜。（取自張可頤IG）

現年51歲的張可頤，自9年前與圈外男友曾安邦分手一直單身，身邊朋友早已為人父母，曾經張可頤亦希望自己能成家立室，生兒育女，但她更明白緣份不能強求的道理。

張可頣接受訪問時曾，表示現階段的自己，需要的是相近的靈魂，過程的確不容易，唯有活在當下，珍惜當「單身狗」、無壓力的生活。

張可頤樂做「單身貴族」。（取自張可頤微博）

張可頤曾在微博發文談單身：「最重要的是，有伴的時候，勝過單身的時候，這才值得一起。」

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曾患抑鬱症停工兩年

2005年，張可頤離巢參演內地電視劇《長恨歌》，回港後愛犬逝世的打擊，加上因太投入《長恨歌》角色而患上抑鬱症，導致甲狀腺分泌失調而患上甲狀腺功能亢進症，肥腫難分。

張可頤大病過後放下執著。（取自張可頤微博）

令張可頤停工兩年回澳洲靜心休養，後來經師父進行氣功治療，至2009年病癒復出。

在經歷過大病後，張可頤處事不再緊張執著，學懂放下，豁然開朗。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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