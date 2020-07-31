VR藝術作品展8月4日登場　紙紮情侶現身疫情下無人香港

港人面對疫情突襲，相信都有不同感受。新藝潮「+VE/-VE」展覽正是集合40多位香港藝術家的60多幅、於新冠肺炎疫症肆虐期間創作的作品，除了反映藝術家的心路歷程，也與港人同行，展示香港人的共同經歷，如無人街道、限聚令等；期望透過展覽發放正能量！

當中第三屆新藝潮博覽大獎得主、香港年輕攝影藝術家Kasper Forest的《金童玉女》The Ghost City系列作品，相信最吸睛，以一對紙紮情侶穿梭於香港各區地標，在灰色天幕下映照出疫情中街上無人的氛圍，隱藏了2019至2020年港人沉重的記憶。

▲ 攝影藝術家Kasper Forest的《金童玉女》The Ghost City 系列。（新藝潮圖片）

而書法藝術家徐沛之就重拾多年前的題材「蚊」，創作充滿黑色幽默的《陋室之友》系列，原來蚊蟲都有限聚令？！以蚊喻人，形象生動地表現了限聚令同社交距離下人類活動形態。

▲ 徐沛之《陋室之友》系列，蚊蟲都有限聚令。（新藝潮圖片）

藝術家Mad Tam在疫情期間愛上觀看JFFT的Youtube頻道，頻道以幽默、玩世不恭的風格點出人生道理，觀眾忠誠度極高，更被戲言觀看JFFT就如「信邪教」。Mad Tam以畫作表達對此頻道的喜愛，亦鼓勵大家只要在家中做自己喜愛的事情，就能保障你我健康，逃過病毒侵襲，得到永生！

▲ Mad Tam的《信JFFT教得永生》（新藝潮圖片）

創辦品牌Beebipeace的施德燕則選用了品牌代表角色「玫瑰不倒翁」，創作了《Keep Calm》。畫作背景是平靜的天空，象徵藝術家的宗旨：抱著海闊天空的盼望，積極面對生活困難，凡事樂觀面對，抗疫期間更要持續堅持。

▲ 施德燕以「玫瑰不倒翁」創作了《Keep Calm》。（新藝潮圖片）

60多件作品除了可供觀賞，更可收藏據為己有，價格由數千元起，絶對affordable，值得一看。

新藝潮+VE/-VE展覽

地點：觀塘海濱道165號SML大廈2樓（展覽方式有所更改，請留意新藝潮網頁最新消息）

日期：8月4日起網上虛擬 (VR)展出，實體展覽將在限聚令放寬後向公眾開放

撰文：陳絲韻