【新冠肺炎】觀塘增18宗確診　3人住紀律部隊宿舍

▲ 衞生署衞生防護中心資料顯示，觀塘區昨日新增18宗個案。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（30日）新增149宗確診個案，再創單日新高，亦是連續第9天「破百」，累計3152宗病例，包括3151宗確診及1宗疑似個案。根據衞生署衞生防護中心資料顯示，觀塘區昨增18宗個案，其中順利紀律部隊宿舍增3人染疫；九龍城區及屯門區亦分別增16及11人確診。

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衞生署衞生防護中心晚上公布，觀塘區昨增18宗個案，包括寶珮苑寶珊閣、翠屏(南)邨翠樂樓、宜安大廈等，當中有3人報稱居於順利紀律部隊宿舍，分別是一名13歲女子（個案編號：3016）、一名31歲女子（個案編號：3017），以及一名16歲男子（個案編號：3150）。其中，該名13歲女子早前到過德福廣場二期、東港城 Mee… Lemongrass。

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同座宿舍早前亦有一名49歲的消防員確診，居於順利紀律部隊宿舍5座（個案編號：2496），他駐守青衣南消防局。

此外，九龍城區及屯門區亦分別增16及11人確診。其中九龍城區的大龍樓有4人染疫，分別為一名3歲女童（個案編號：3007）、一名63歲女子（個案編號：3010）、一名64男子（個案編號：3011）及一名10歲男童（個案編號：3012）；翔龍灣亦增一51歲男子確診（個案編號：3119）。另屯門的兆康苑兆基閣亦有4人確診。

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記者：郭詩詩