  • 28°C
香港時間 : 2020731日 (五) 13:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【販賣BB】初生嬰兒疑被網上拍賣索價1萬稱「不想要」 　警方現正了解事件

親子 12:25 2020/07/31

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

網上流傳一張出售初生嬰兒的截圖，稱「不想要」索價1萬。

昨日（30日）網上流傳一張截圖，指網上拍賣平台Carousell有人疑出售初生嬰兒，事件引起網民不安及非議，因擔心嬰兒安危，有網民稱考慮報警及向社工通報事件。

事件由一位名叫Eva的媽媽發現，指在本月30日凌晨於拍賣平台Carousell發現出售初生嬰兒帖文，惟擔心嬰兒的安危，遂將截圖上載至社交媒體，望引起各方注意，涉事帖文事後已被刪除。

從相片可見，相片中的嬰兒以一張醫管局毛巾包裹，由一位網名Seanso911的用戶發帖，「剛出生1個月，未有名」，索價1萬元，更稱「唔想要，20000元即買（賣）」。

警方稱現正了解事件

有網民擔心是嬰兒父母患上產後抑鬱作出傻事，稱將報警及通知社工事件。而警方指出，留意到網上流傳相關帖文，現正了解事件，TOPick正等待警方回覆。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：梁節儀

相關文章

【嬰兒泳班】8個月大兒子被拋入水中被批危險　媽媽反錄影打氣：這是嬰兒生存課程
15:06 2020/06/27
【嬰兒泳班】8個月大兒子被拋入水中被批危險　媽媽反錄影打氣：這是嬰兒生存課程
【惡頂奶奶】奶奶任BB玩火機亂餵食不認錯　媽媽崩潰：食安眠藥才能睡
13:34 2020/07/20
【惡頂奶奶】奶奶任BB玩火機亂餵食不認錯　媽媽崩潰：食安眠藥才能睡
生育 新手爸媽 網絡熱話 罪案 罪行 產後抑鬱 拍賣 Carousell

最高瀏覽

【最新調查】韓國加濕器殺菌劑致67萬人健康受損　料1.4萬人死於吸入霧化消毒劑
11:40 2020/07/30
【最新調查】韓國加濕器殺菌劑致67萬人健康受損　料1.4萬人死於吸入霧化消毒劑
【生命鬥士】女拔高材生腦中風甦醒後如嬰兒　捱過逾10年康復路終於中大畢業
13:04 2020/07/30
【生命鬥士】女拔高材生腦中風甦醒後如嬰兒　捱過逾10年康復路終於中大畢業
【娛圈群組】確診四日才送院留院發高燒 鄧達智：同房病人咳嗽又不戴口罩
13:40 2020/07/30
【娛圈群組】確診四日才送院留院發高燒 鄧達智：同房病人咳嗽又不戴口罩