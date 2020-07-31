【販賣BB】初生嬰兒疑被網上拍賣索價1萬稱「不想要」 　警方現正了解事件

▲ 網上流傳一張出售初生嬰兒的截圖，稱「不想要」索價1萬。

昨日（30日）網上流傳一張截圖，指網上拍賣平台Carousell有人疑出售初生嬰兒，事件引起網民不安及非議，因擔心嬰兒安危，有網民稱考慮報警及向社工通報事件。

事件由一位名叫Eva的媽媽發現，指在本月30日凌晨於拍賣平台Carousell發現出售初生嬰兒帖文，惟擔心嬰兒的安危，遂將截圖上載至社交媒體，望引起各方注意，涉事帖文事後已被刪除。

從相片可見，相片中的嬰兒以一張醫管局毛巾包裹，由一位網名Seanso911的用戶發帖，「剛出生1個月，未有名」，索價1萬元，更稱「唔想要，20000元即買（賣）」。

警方稱現正了解事件

有網民擔心是嬰兒父母患上產後抑鬱作出傻事，稱將報警及通知社工事件。而警方指出，留意到網上流傳相關帖文，現正了解事件，TOPick正等待警方回覆。

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責任編輯：梁節儀