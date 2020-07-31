【長者悲歌】91歲窮伯伯不捨得開冷氣　熱至頭暈乏力引發脫水腎功能惡化

▲ 91歲窮伯伯不捨得開冷氣，熱至頭暈乏力需送院。

近日天氣酷熱，要提防中暑，尤其要多留意身邊長者的情況。台灣台中南投縣一名91歲洪姓獨居伯伯因為不捨得開冷氣，熱至全身乏力、頭暈。護理員上門探訪時發現，把他送往南投醫院。醫生指，伯伯出現脫水情況，高血鈉及腎功能等也惡化。接受治療後，伯伯身體漸有改善。

據台灣《聯合報》報道，南投醫院內科暨胸腔重症專科醫生王耀麟表示，近日也有一名93歲婆婆出現食慾不振、全身乏力、嗜睡的情況，需急忙送院，王醫生指出，家人要多留意長者的身體狀況。因為長者對於溫度的感應、調節能力較弱，且不擅表達。出現不適症狀，一旦延醫，恐怕引致嚴重併發症

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預防中暑

仁安醫院急症門診中心副總監老永基醫生早前接受TOPick訪時表示，當人體無法有效散熱，便有機會出現較輕微的熱痙攣（又稱熱抽筋）、嚴重的熱衰竭（Heat exhaustion），及可致命的熱中暑（Heat stroke）。

1. 熱痙攣

主要是肌肉出現不由自主的抽筋，患者只要休息及補充水份便可以好轉。

2. 熱衰竭

若發生熱衰竭則「開始危險」，體溫漸升，並可出現頭暈、頭痛、作嘔、心悸或氣促等徵狀，只是神智仍然清醒。

3. 熱中暑

最危險的便是熱中暑，熱中暑患者的體溫可上升至超過攝氏40度以上，而汗水又帶走大量電解質，患者很多時已經失去神志或知覺、胡言亂語，若不及時急救降溫可以引起致命的器官衰竭。

炎熱天氣會否造成傷害視乎多種因素而定，即使室內也可以發生中暑。

他又提醒，有些老人院沒有開冷氣，加上長者本身多病及服用藥物等等，即使在室內亦有機會中暑，而4歲以下兒童身體調節體溫的能力較差，也容易被熱力所傷。

處理中暑三步曲

1. 全力降溫

第一時間將患者移至就近的陰涼地方或室內，並解鬆及除去多餘衣物，若有水則可潑濕患者身體，然後再撥扇或用小風扇吹；如果有冰塊或冰袋可放在頸、腋下及腹股溝大動脈附近，能幫助患者降溫。

2. 補水要視乎神志

假如患者清醒，可以讓他飲水或運動飲品補充水份及電解質，但若已神志不清或失去知覺，則不應強行餵其喝水。

3. 打999求救

熱傷害可以致命，應立即致電求救，盡快將患者送院救治。

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責任編輯：羅嘉欣