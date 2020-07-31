【食不安心】到黃大仙飽餅店買蛋糕食　長者咬到異物吐出曱甴飛毛腿

▲ 一名長者進食黃大仙某間飽餅店買回來的忌廉蛋糕時，吃到異物，吐出來後發現竟然是一隻曱甴飛毛腿。

光顧外食時，人人或多或少都有一些不愉快經歷，但以下經驗可能足以嚇壞眾人。一名網民近日在Facebook發帖，指家中長者吃了一個從黃大仙某間餅店買回來的蛋糕，進食期間感到有異物，吐出來後竟發現是一隻曱甴飛毛腿，引來不少網民議論，直呼噁心，有人更反問曱甴身體和另外5集腳在哪裡，擔心已被吃入肚中。

據Facebook群組「黃大仙區友」，有網民前日（29日）發帖，指家中長者進食黃大仙鳳凰邨一間飽餅店買回來的忌廉蛋糕時，吃到異物，吐出來後發現竟然是一隻曱甴飛毛腿，體積頗為巨大，相當恐怖：

老人家食到有異物吐岀來見到…

帖文引來網民議論紛紛，有網民留言反問：「咁個身同另外五隻腳去左邊？」擔心長者已吃入肚中。亦有人留言：「見到一隻曱甴起碼代表無食到，見到曱甴腳你唔知自己食咗乜」、「最驚就係得返一D」不少網民留言表示嘔心，有街坊就指上次也吃過該店出品變酸的蛋糕，有網民指要將該店列入「黑名單」，也有人建議事主應要向食環署反映事件。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢