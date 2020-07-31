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【愛妻號】徐錦江結婚28年從未出軌 全靠發哥傳授長情秘訣保鮮愛情

娛樂 11:50 2020/07/31

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

徐錦江結婚28年從未出軌。

現年58歲的徐錦江，90年代活躍香港影圈，代表作有《鹿鼎記》的鰲拜、《九品芝麻官》的豹捕頭，還有多套三級片如《玉蒲團》系列等。

由於徐錦江外貌英悍，常被派演反派角色為主。但現實中徐錦江卻柔情處處，與太太一見鍾情，結婚28年專一愛妻 ，原來有一個長情秘訣。

徐錦江跟太太一見鍾情。（取自微博）

【鐵漢柔情】徐錦江當年怕未來外父反對婚事　見家長播《玉蒲團》有意外收穫

高大威猛的徐錦江，擁有一顆柔情的心，並熱愛藝術，90年代入行拍戲，卻不忘鑽研書法畫畫。當年在雲南拍戲時，任軍人的殷祝平被安排到拍攝現場維持秩序，徐錦江對她一見鍾情，每日都上前跟對方聊天，更向她求婚，不過卻被對方拒絕。

前威禾電影製片李愛林，日前在倪詩蓓新城知訊台節目《詩情廿四味》中憶及，徐錦江曾稱為當時女方未跟自己交談感苦惱，原來對方當值不能跟人講話，到最後當值一日，她才問徐錦江是否交往，但她個性認真，要先問準家人。

當年徐錦江拍《賭神2》向發哥請教婚姻之道。

發哥傳授愛妻之道

後來半年後，二人在北京重遇，徐錦江望對方給予機會證明其誠意，最終才打動女友，並於92年結婚。

徐錦江新婚後，適逢跟周潤發梁家輝拍電影《賭神2》，他向發哥請教婚姻之道，因感自己常外出拍戲，希望可以維繫感情，不會行差踏錯。

發哥就說：「好簡單，你出埠開工，把結婚照常戴在身邊，就好像太太在自己旁邊，便可以警愓自己。」

徐錦江當年在北京拍《刀劍笑》。（新城圖片）

太太照片常放身邊

徐錦江十分聽話，自此把太太照片放身邊，有次在北京拍《刀劍笑》，製片李愛林到他房間處理一些工務，發現徐錦江帶了一張好像皮篋般大小的結婚相在房間。

他解釋：「為警惕自己，要把相放在房正中間，行到哪裡老婆都望著我，就不會行差踏錯！」李愛林更提議他把照片放在電視機前，那就可以一直望著太太，結果徐錦江也照做。

徐錦江一家三口。

【一路成年】57歲徐錦江愧疚過去太專注工作　虎父柔情徐錦江哽咽：對不起孩子

徐錦江在1992年與殷祝平結婚後，二人育有一子徐菲，現在已20歲。

二人結婚至今28年恩愛如昔，徐錦江曾經患上抑鬱症，後來靠太太以藝術作鼓勵，攜手走出陰霾，現時徐錦江跟太太和在北京成立工作室之外，亦不定期舉行畫展，但亦間中拍戲，目前正拍攝王晶執導《倚天屠龍記》再演金毛獅王謝遜。

撰文 : TOPick柴犬出動

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