【新冠肺炎】伊利沙伯醫院病房再有病人初步確診　院方澄清沒有要求所有病人必須入院前進行檢測

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，昨錄149宗確診病例，本地佔145宗，是連續第9日過百，累計3,152宗，包括一宗疑似個案，另有73多宗初步確診。消息指，本港今（31日）日新增約120宗確診個案，即連續第10日確診數字破「百」宗。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約120宗確診個案 連續10日破百宗

本港疫情嚴峻，公立醫院連日都有病人入院後發現受感染，同病格的病人需要接受隔離。消息指，伊利沙伯醫院E7普通病房今日（31日）再有病人初步確診，累計有2宗初步確診個案，現時感染源頭不明。其他公立醫院感染情況，詳情即看:【新冠肺炎】北區及伊利沙伯醫院病人入院後初步確診 兩間醫院14名病人須檢疫

對於有指伊利沙伯醫院將要求所有病人，必須於入院前先進行病毒檢測及有結果才獲安排入院，院方澄清沒有此安排。現時已執行「加強化驗室監察計劃」，加強入院病人的病毒篩查，會根據入院病人風險因素如病徵、居住地點或職業等，評估病人風險而進行2019冠狀病毒病的檢測。

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就近日不同醫院均出現病人入院後才確診的個案，醫院已加強監察，密切留意各樣風險因素，亦加開監察病房處理更多懷疑個案。

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記者：陳子謙