  • 28°C
香港時間 : 2020731日 (五) 13:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】消息：伊利沙伯醫院普通病房再有病人初步確診　感染源頭未明

社會 13:05 2020/07/31

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，昨錄149宗確診病例，本地佔145宗，是連續第9日過百，累計3,152宗，包括一宗疑似個案，另有73多宗初步確診。消息指，本港今（31日）日新增約120宗確診個案，即連續第10日確診數字破「百」宗。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約120宗確診個案 　連續10日破百宗

本港疫情嚴峻，屯門醫院發言人今日（31日）公布，一名確診女病人，個案編號為第2747，為康和護老院群組女患者，於今日離世，累計有26名確診病人於公立醫院離世，詳情即看：【新冠肺炎】屯門醫院82歲康和護老院女患者病逝　累計26宗死亡個案

另外，公立醫院連日都有病人入院後發現受感染，同病格的病人需要接受隔離。消息指，伊利沙伯醫院E7普通病房今日（31日）再有病人初步確診，累計有2宗初步確診個案，現時感染源頭不明。其他公立醫院感染情況，詳情即看:【新冠肺炎】北區及伊利沙伯醫院病人入院後初步確診 兩間醫院14名病人須檢疫

【立法會選舉】消息：政府傍晚宣布延遲舉行立法會選舉　料公布押後一年

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋

相關文章

【禁堂食】地盤修路工人及寬頻推銷員何處用膳？陳肇始：公園食飯可以坐開些
11:10 2020/07/28
【禁堂食】地盤修路工人及寬頻推銷員何處用膳？陳肇始：公園食飯可以坐開些
【上班族悲歌】全日禁堂食打工仔無地方開飯　善心補習社免費提供地方食晏
12:24 2020/07/29
【上班族悲歌】全日禁堂食打工仔無地方開飯　善心補習社免費提供地方食晏
【上班族悲歌】全日禁堂食實施首天下暴雨　打工仔無處開餐坐路邊進食
13:07 2020/07/29
【上班族悲歌】全日禁堂食實施首天下暴雨　打工仔無處開餐坐路邊進食
【全日禁堂食】鄭中基心痛打工仔路邊食飯　籲網民別拍照：人人嘅尊嚴都應受到尊重
16:18 2020/07/29
【全日禁堂食】鄭中基心痛打工仔路邊食飯　籲網民別拍照：人人嘅尊嚴都應受到尊重
【禁堂食】打工仔酷熱天氣下食飯無處容身　尖沙咀髮型屋將開放作「室內飯堂」
22:24 2020/07/29
【禁堂食】打工仔酷熱天氣下食飯無處容身　尖沙咀髮型屋將開放作「室內飯堂」
屯門醫院 伊利沙伯醫院 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【最新調查】韓國加濕器殺菌劑致67萬人健康受損　料1.4萬人死於吸入霧化消毒劑
11:40 2020/07/30
【最新調查】韓國加濕器殺菌劑致67萬人健康受損　料1.4萬人死於吸入霧化消毒劑
【生命鬥士】女拔高材生腦中風甦醒後如嬰兒　捱過逾10年康復路終於中大畢業
13:04 2020/07/30
【生命鬥士】女拔高材生腦中風甦醒後如嬰兒　捱過逾10年康復路終於中大畢業
【娛圈群組】確診四日才送院留院發高燒 鄧達智：同房病人咳嗽又不戴口罩
13:40 2020/07/30
【娛圈群組】確診四日才送院留院發高燒 鄧達智：同房病人咳嗽又不戴口罩