【新冠肺炎】消息：伊利沙伯醫院普通病房再有病人初步確診　感染源頭未明

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，昨錄149宗確診病例，本地佔145宗，是連續第9日過百，累計3,152宗，包括一宗疑似個案，另有73多宗初步確診。消息指，本港今（31日）日新增約120宗確診個案，即連續第10日確診數字破「百」宗。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約120宗確診個案 連續10日破百宗

本港疫情嚴峻，屯門醫院發言人今日（31日）公布，一名確診女病人，個案編號為第2747，為康和護老院群組女患者，於今日離世，累計有26名確診病人於公立醫院離世，詳情即看：【新冠肺炎】屯門醫院82歲康和護老院女患者病逝 累計26宗死亡個案

另外，公立醫院連日都有病人入院後發現受感染，同病格的病人需要接受隔離。消息指，伊利沙伯醫院E7普通病房今日（31日）再有病人初步確診，累計有2宗初步確診個案，現時感染源頭不明。其他公立醫院感染情況，詳情即看:【新冠肺炎】北區及伊利沙伯醫院病人入院後初步確診 兩間醫院14名病人須檢疫

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記者：伍瑋瑋