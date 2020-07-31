【後生仔傾吓偈】馮盈盈拖手對象非鄭衍峰 男友視覺照揭盅曾展望貼與FYY合照
娛樂 11:33 2020/07/31
馮盈盈（FYY）日前於社交平台貼出一張男友視覺照片，隨即引來網民猜測誰與馮盈盈拖手。馮盈盈的拖手對象終揭盅，他並非其緋聞男友鄭衍峰，而是《#後生仔傾吓偈》的曾展望。
馮盈盈早前貼出的男友視覺照片引起討論，有網民猜測與FYY拖手的是其緋聞男友鄭衍峰，也有網民認為是女生的手，不少人對其拖手對象深感興趣。
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「後生仔」曾展望與FYY拖手
FYY的拖手對象終於揭盅，為《#後生仔傾吓偈》的「後生仔」曾展望（Randal）。
Randal於社交平台貼出女友視覺照片以及與FYY的合照，令這段「姊弟戀」曝光。
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Randal發帖文寫道：
第一次比人讚白滑Lol
#影1張中1張
#後生仔傾吓偈
#乜戀都傾
#下星期二繼續
#太興奮豎起哂
#我話頭髮
FYY的「新男友」Randal現年22歲，並為香港理工大學會計系學士。
撰文 : TOPick柴犬出動