【新冠肺炎】待入院確診女子離開何文田住所　今早被送往東區醫院

▲ 女確診者昨日一度失聯，至今早8時許被尋回。（曾秋文攝）

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，一名37歲確診感染新冠肺炎女患者，在何文田住所待入院，惟其昨晚（30日）疑離開住所，大廈立案法團主席即報警求助。女患者疑昨晚已返回家中，至今早8時45分由救護車送往東區醫院。

【新冠肺炎】確診染疫何文田家居隔離 女患者離開住所法團主席報警求助

▲ 女患者居於太平道2號太平花園。（曾秋文攝）

▲ 門外張貼告示指入大廈前需接受體溫探測及戴上口罩。（曾秋文攝）

該名37歲女患者於昨晚11時45分許，疑與一名男子一同離開太平道2號太平花園的住所。警方接報後到場調查，惟有關單位無人應門。女患者疑昨晚已返回家中，至今早8時多，救護車到其住所現場將她送往東區醫院。

▲ 該名女子由救護車送往東區醫院。（曾秋文攝）

䘙生防護中心資料顯示，女患者於7月22日發燒入院其後出院，至7月29日被確診，屬於本地個案，目前「待入院」。

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記者：曾秋文、郭詩詩