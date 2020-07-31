【新冠肺炎】何栢良：如視疫情已經「見頂」將會很危險　全民檢測需要視乎整個配套措施

▲ 何栢良指如視疫情已經「見頂」將會很危險。（資料圖片）

本港疫情嚴峻，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（31日）在電台節目認為，如視疫情已經「見頂」將會很危險，又指現時抗疫問題的核心所在是在源頭控制，質疑港府得知源頭時，仍沒要求所有豁免檢疫人士接受病毒檢測；而若在此前提下進行全民檢測，只會是浪費資源。

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何栢良指要全民檢測是可以考慮的方案之一，但要視乎整個配套措施，如果不修補重大的現時的防疫漏洞，依然豁免檢疫人士，貿然安排全港700多萬人檢測，只會「越搞越糟」。他又提到若要做全民檢測，政府可能要預備宣布「禁足令」，除了有緊急營運需要外，整個社會要暫停運作一至兩星期，診斷出確診者後並安排隔離，才算有用。

他續說如果視疫情已經「見頂」，會很危險，

不要以為每日百幾宗個案已經到頂，這個病毒的傳播速度可以好快，突然有一日其實係可以出現500宗個案。

他又質問若然明日真的有500宗確診個案，政府是否有應變計劃可以處理最壞情況。提到社區隔離病床的速度追不上疫情，他指於第二波疫情，三月時港府是已經說要部署方艙醫院，但反觀新加坡只需要3、4個星期便可以開啟18,000張病床，呼籲政府應動各員各方以解決床位不足的問題。

何栢良表示明白醫管局同事已好努力安排病人入院，但質疑為何當仍然未能公布每日正在等候的病患人數，反問局方是否仍在採用傳統方式，而非大數據作統計。

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責任編輯：郭家穎