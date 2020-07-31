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【最強靚媽】黎姿見女兒日漸成長心情矛盾　GiGi：媽媽隨時Stand By在孩子背後

娛樂 11:54 2020/07/31

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

黎姿在網上分享育兒哲學。

前TVB當家花旦黎姿（現改名黎珈而），自2008年嫁予商人馬廷強後便退出娛樂圈，二人育有3名女兒，雙胞胎大女今年已滿10歲，小女兒則將滿8歲。

GiGi黎姿對女兒的生活一直保持低調，分享照片時都會保護她們的外貌。GiGi在昨日（7月30日）分享為人母的心情及育兒哲學。

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黎姿分享做人母親的矛盾心情。（Instagram圖片）

黎姿分享育兒哲學

黎姿的雙胞胎大女Patricia與Gianna日前剛滿10歲，她形容女兒將開展人生的新階段，作為媽媽的黎姿卻又帶有惶恐的心情，寫道：

跟所有父母一樣，期望女兒們快點成長。可是，又不禁暗地𥚃希望孩子可以永遠纏在身邊。

害怕一天她們不再需要媽媽；但又擔心她們過於依賴我。期盼她們能闖出自己的天地；卻又憂慮她們飛得太遙遠。

漸漸，發覺自己總是帶點誠惶誠恐的心情，來面對小豬們的長大。

不過雖然如此，黎姿就覺得成為女兒的最強後盾更重要：「既然這交戰揮不去，就讓我來當一個矛盾、但無畏的媽媽吧！孩子背後，媽媽隨時Stand By。」

而好多作為媽媽的網民對黎姿的分享都表示認同：「好認同做媽咪的矛盾心態，所以做媽媽要加油」、「做媽媽便是這樣的心情」，並謂做媽媽都是一直走在學習的路上。

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黎姿育有3女。（Instagram圖片）

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黎姿未有打算復出

黎姿2008年結婚退出幕前，身兼美容集團CEO的她曾表示暫未有打算復出，因工作及照顧家庭已花費大部分時間。

她不時在社交平台分享護膚及育兒心得，與網友互動。黎姿打理美容生意，亦一向有美魔女的稱號，即使已48歲，但依舊如少女一樣美麗，肌膚白滑，保養有道。

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撰文 : TOPick 柴犬出動

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