【口罩令】運動不獲豁免戴口罩 男子戶外跑步剪口罩「唞氣」被轟走精面

▲ 男子戶外跑步剪口罩「唞氣」。

本港第三波新冠肺炎疫情，政府收緊社交距離措施，任何人在室內或室外公眾地方都要戴口罩，吸煙及做運動不獲豁免。惟一名男子竟在戶外跑步時，剪口罩「唞氣」，網民怒轟自私、走精面。

一名中年男子日前在其個人facebook上圖文并茂發帖，稱前日（29日）強制戶外戴口罩規例生效的首日，累到跑步都要戴口罩，為了維持每天跑步，他當晚特意選擇一款「超薄型」的口罩，並在口罩剪一刀用作「唞氣」，

今晚也試用口罩跑，選了超薄型，再加個櫻桃小嘴，咁又解決到。

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帖文還稱，當日跑了5條大斜路，上落呼吸都好暢順，只是平路要5分半披就有點辛苦，但總算應付到疫情「監控」，又可維持跑步生活。另還透露晚上跑大斜路，見很多人行已除口罩。

帖文一出引起網民熱議，大批網民直斥自私，稱口罩被剪，會失去阻隔其噴出飛沫的功效，恐增加「播毒」風險；有網民炮轟涉事男子此舉是走精面。

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責任編輯：羅嘉欣