【Netflix電影】《愛情人形》蒼井優激情演出 高橋一生化身情趣娃娃設計師

▲ 高橋一生和蒼井優合演的電影《愛情人形》，關於夫妻如何坦誠相處與愛慾關係。

日本片《愛情人形》，因為高橋一生與蒼井優的激情演出，而故事又與情趣娃娃有關而充滿話題。這部愛情片今年1月在日本上映，近日登陸Netflix，在唯美的攝影之下，審視一段由謊言和秘密交織的夫妻關係。

▲ 高橋一生飾演情趣娃娃設計師，為怕妻子看不起他而一直謊稱是製作義乳的工匠。（網上圖片）

電影《愛情人形》改編自女導演棚田由紀約10年前面世的原作同名小說，由哲雄（高橋一生飾）回憶他和園子（蒼井優飾）由相識到婚後10年的故事。

▲ 哲雄因工作關係認識園子後，隨即表白希望跟她交往。（網上圖片）

哲雄在美術大學畢業後，因為搵工困難，結果當上情趣娃娃設計師，在這個式微的行業打拼。為了製作一個體形和觸感貼近真實女性的情趣娃娃，該公司假借為癌症病人製作義乳之名而聘請真人任模特兒。

分借妻子身體打造情趣娃娃

單純的園子，一心以為她的身體能幫助別人，是有意義的事情，於是應徵當協助製作義乳的模特兒，讓訛稱從事醫療工作的哲雄為其胸部倒模，也沒有拒絕他觸摸其胸部的要求。

▲ 哲雄和園子閃電結婚，婚禮進行時，哲雄緊張得不斷手震，還戴錯婚戒。(網上圖片）



哲雄就在觸摸園子的剎那，愛上這位美麗女子，他更旋即告白，二人閃電結婚。然而，哲雄婚後為怕妻子對他的真正職業反感，因而一直隱瞞，令夫妻之間出現隔膜。婚後，哲雄沉迷於要製造出大受歡迎的情趣娃娃，再加上日常生活的平淡，二人相對無言。原來妻子也有難以坦白的秘密，一直隱瞞着丈夫。

▲ 高橋一生和蒼井優有不少激情床戲。（網上圖片）

未能坦誠的夫妻關係

全片以製造情趣娃娃行業為故事背景，破格的設定、唯美的攝影等都是亮點。整個故事由男女彼此强烈吸引開始，雙方繼而因為愛對方，而未能完全坦白，也因而漸行漸遠，令人惋惜。問題是，二人怎樣面對婚姻裂痕，能化解危機，尋找到夫妻之間真正的幸福？

本片是高橋一生和蒼井優繼《青春電幻物語》後，相隔18年後再度攜手合作的作品。今回二人的對手戲多，激情床戲更不少。

男女主角細膩的演繹是本片賣點，而二人在大銀幕的夫妻緣份，更在黑澤清執導新片《間諜之妻》延續，他們更入選競逐威尼斯影展的影帝和影后，能否獲獎，9月就會揭曉。

撰文：胡慧雯