【面對逆境】50年前丈夫早逝獨力撫養兩兒　疫情下婆婆發放正能量：幾難過都過到

▲ 一名婆婆的丈夫早逝獨力湊大孩子，有感關關難過關關過，鼓勵大家對抗逆境。

新冠肺炎疫情持續影響本港，影響民生經濟，不少人加入失業大軍，基層更愈見困苦。有社企在疫情下與市民共度時艱，持續派發免費飯，更不時在網絡分享員工的故事，藉以發放正能量，鼓勵香港市民一起走過逆境。

社企聘請長者就業

社企「銀杏館」經營餐廳、餐飲到會、有機農場，食品製造及零售，不少員工都是長者，藉聘用長者就業讓他們有豐盛晚年，持續貢獻社會。當中有位員工芬婆婆任職廚工，她分享了自己人生故事。昨日（30日）在銀杏館facebook專頁，以「不經歷風雨，怎看到彩虹」為題發帖，講述芬婆婆做菜做事總為家人的背後因由。

芬婆婆跟丈夫育有兩兒，丈夫不幸早逝，當時細仔只有兩歲，寡婦阿芬開始上演她的「阿信的故事」，獨力養大兩子。她回想50年前：

我當時踩住單車，前抱大仔後背細仔，日日湊返學放學買餸，又要顧住打工搵錢又要做家頭細務，我真係好慘。

丈夫早逝獨力撫養兩兒

捱過困苦，如今芬婆婆有兩子四孫，榮升婆婆級，而她堅持放工後親自為家人煮飯，為了照顧孩子孫仔，她最拿手烹調溫馨家常菜。

啲孫好鬼奄尖，唔好食唔會俾面，係即刻停筷子唔食，我煮嘅嘢佢哋個個就話好食……

芬婆婆現時在銀杏館工作，包括製作餃子，她都用心製作予食客，直言沒有人想吃不好味的東西，她堅持不加味精，抱著烹調給屋企人的原則去工作。

關關難過關關過

面對現時香港的困苦，她希望藉自己經歷鼓勵大眾：

當年我真係好難過，但係都過到，今日香港好難啲嘢都會過……

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳