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【將心比己】外傭放假寧留家休息避疫　港媽親煮豐富午餐慰勞好姐姐

親子 14:16 2020/07/31

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

近日有港媽分享，家中外傭放假寧願留家休息避疫，她親自煮豐富午餐慰勞這位好姐姐。

本港疫情嚴峻，有僱主會與外傭商討放假留家，希望減少外出一同抗疫。近日有港媽在社交媒體分享，家中外傭放假寧願留家休息避疫，她親自煮豐富午餐慰勞這位好姐姐。

該名港媽於Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖文，表示姐姐放假肯留在家，在自己房間開著冷氣休息。她見對方如此明白事理，因此特別為她煮午餐。

對外傭好連丈夫都呷醋

姐姐知道後亦很開心，她敲門叫姐姐出來吃，對方很感動，更大讚「Wow! Beautiful food , same restaurant food!」港媽笑指老公有微言︰

老公見到呷醋 ，話我對姐姐好過對佢 ，老公話冇食過我煮的餸！

為了讓外傭放假在家好好休息，港媽前一晚已告知孩子，姐姐放假會留在家休息，叫他們不要去打擾姐姐。她表示兩個小朋友都好乖，沒有吵著姐姐休息。

午飯後姐姐主動提出由她來洗碗，不過港媽婉拒，表示這是她的假期，著她返回房間休息便可。

網民︰好太太對好姐姐

港媽在留言補充，經她調教後，外傭沒再打爛碗，感到她是一個受教的人︰

每次佢做錯嘢或冇禮貌時，我會同佢講做人道理，之後大有改善！

網民認為帖文滿載正能量，讚揚港媽是「好老細」、「好太太對好姐姐是福氣」、「識互相尊重」；亦有網民認為「姐姐好好人，乖嘅姐姐有樣睇」，又指在疫情下外傭放假與否，最緊要僱主和外傭雙方溝通，保持良好關係。

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責任編輯︰駱秀玲

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