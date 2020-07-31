【冷氣病】跑步後全身大汗即吹冷氣沖涼　男子睡醒半身癱瘓中風【附預防貼士】

▲ 跑步後即吹冷氣洗澡，男子醒來半身癱瘓中風。

不少人做完運動後都有立即吹冷氣和洗澡的習慣，後果可大可小。內地一名男子平日身體健康，近日外出跑步出了一身汗後，回家立即吹冷氣、洗澡，豈料一覺醒來發現半身無法動彈，連嘴巴也歪了，被家人送院檢查後，才發現是中風了。

據內地媒體報道，浙江杭州50多歲的王姓男子，本身有運動的習慣，早前外出跑步後大汗淋漓，回家後馬上開冷氣，然後洗澡，最後躺在沙發上睡著。沒想到醒來後，王男發現自己左手左腳無法動作遲鈍、連手機也拿不住，走路也一拐一拐，他最初以為是睡姿不當所致，想著休息一下就好，可是情況卻愈來愈嚴重，左半身發麻，說話也含糊不清，最終被家人緊急送院。

經檢查後，醫生診斷王男患腦梗死，亦即俗稱的中風，並立刻為他進行靜脈溶栓治療，症狀才逐漸好轉。留醫3日後，王男左手左腳的力氣已基本恢復正常，可以獨立行走。不過他表示，自己既沒有高血壓，又沒有糖尿病，年紀也才50歲出頭，對於突然中風百思不得其解。

醫生分析指，王男中風與大量出汗又沒有及時補充水分有關。他解釋，出汗後身體嚴重缺水，血液濃縮變得粘稠，容易形成血栓，而且立即吹冷氣沖涼，可導致血管收縮，加上患者平時有吸煙習慣，血管本身就有輕度狹窄，幸好他及時就醫，否則會造成難以挽回的後遺症。

長時間吹冷氣嚴重可致面癱中風

註冊中醫師謝和曾表示，若冷氣開得太強，以致人體的產熱與散熱失衡，散熱比產熱快的話，即有機會出現「冷氣病」。如由酷熱的戶外地方，突然走進冷氣房，明顯的溫差轉變容易令身體受冷，難以一時間適應。而長時間吹冷氣，亦可導致稱為貝爾氏面神經麻痹的臉部癱瘓。

3大貼士對抗冷氣病

1. 頭、頸、肩背、膝蓋等位置要保暖

暴露在外的身體部位容易受冷風侵襲，以上幾個部位需特別留意，特別是體質虛寒的人士。

2. 調節體溫後才進冷氣房

進入有冷氣的空間前，可給自己一個緩衝時間。先在門外站一會，讓體溫慢慢調節和適應，避免一下子讓身體承受溫差太大的風險。如上地鐵、巴士前亦如是，任何年齡的人士都需要。

3. 吹冷氣前先抹乾汗珠

建議進入冷氣地方前，先用毛巾擦乾身上的汗珠；或在戶外時，將毛巾掛在衣服與後背皮膚中間，吸乾汗水。以免進入冷氣房時，急劇變冷的汗珠對身體造成刺激。

大汗吹冷氣易刺激身體開合失常 中醫師教3招預防面癱中風

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責任編輯：羅家欣