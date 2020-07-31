  • 28°C
香港時間 : 2020731日 (五) 13:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約120宗確診個案 　連續10日破百宗

社會 12:55 2020/07/31

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

消息指本港今日新增約120確診個案。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，昨錄149宗確診病例，本地佔145宗，是連續第9日過百，累計3,152宗，包括一宗疑似個案，另有73多宗初步確診。消息指，本港今（31日）日新增約120宗確診個案，即連續第10日確診數字破「百」宗。

一名屯門醫院82歲康和護老院女患者病逝，本港累計26宗死亡個案，詳情即看:【新冠肺炎】屯門醫院82歲康和護老院女患者病逝　累計26宗死亡個案

另外，位於西九龍海庭道19號的紅十字會總部一名員工初步確診，詳情即看：【新冠肺炎】紅十字會總部一人初步確診　即日關閉部分樓層

近日多宗個案涉及長者，䘙生防護中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

【新冠肺炎】待入院確診女子離開何文田住所　今早被送往東區醫院

僱主亦可備存值勤員工的名單和聯絡資料，以便中心盡快進行接觸者追蹤的工作。另一方面，鑑於近日確診個案急增及流行病學調查需時較長，為避免未能在當日新聞稿的附件提供準確資料，早前起已簡化個案的流行病學關連備註，涉及十宗確診個案或以上的大型群組和個案編號可參閱專題網頁的「2019冠狀病毒病的本地最新情況」

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩

相關文章

【禁堂食】打工仔酷熱天氣下食飯無處容身　尖沙咀髮型屋將開放作「室內飯堂」
22:24 2020/07/29
【禁堂食】打工仔酷熱天氣下食飯無處容身　尖沙咀髮型屋將開放作「室內飯堂」
【全日禁堂食】九巴3個巴士總站劃出用膳空間　實惠免費借出千張摺櫈
23:04 2020/07/29
【全日禁堂食】九巴3個巴士總站劃出用膳空間　實惠免費借出千張摺櫈
政府公開招聘廣播處長職位　月薪逾25萬元
今日 12:24
政府公開招聘廣播處長職位　月薪逾25萬元
【立法會選舉】消息：政府傍晚宣布延遲舉行立法會選舉　料公布押後一年
今日 12:36
【立法會選舉】消息：政府傍晚宣布延遲舉行立法會選舉　料公布押後一年
【新冠肺炎】待入院確診女子離開何文田住所　今早被送往東區醫院
今日 11:29
【新冠肺炎】待入院確診女子離開何文田住所　今早被送往東區醫院
【新冠肺炎】何栢良：如視疫情已經「見頂」將會很危險　全民檢測需要視乎整個配套措施
今日 11:30
【新冠肺炎】何栢良：如視疫情已經「見頂」將會很危險　全民檢測需要視乎整個配套措施
疫情 冠狀病毒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【最新調查】韓國加濕器殺菌劑致67萬人健康受損　料1.4萬人死於吸入霧化消毒劑
11:40 2020/07/30
【最新調查】韓國加濕器殺菌劑致67萬人健康受損　料1.4萬人死於吸入霧化消毒劑
【生命鬥士】女拔高材生腦中風甦醒後如嬰兒　捱過逾10年康復路終於中大畢業
13:04 2020/07/30
【生命鬥士】女拔高材生腦中風甦醒後如嬰兒　捱過逾10年康復路終於中大畢業
【娛圈群組】確診四日才送院留院發高燒 鄧達智：同房病人咳嗽又不戴口罩
13:40 2020/07/30
【娛圈群組】確診四日才送院留院發高燒 鄧達智：同房病人咳嗽又不戴口罩