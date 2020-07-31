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【立法會選舉】黃之鋒指DQ為羅織其違反國安法的罪名：以過去政治聯繫裁定參選資格不合理

社會 12:22 2020/07/31

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12位民主派參選人被裁定立法會選舉提名無效，他們被裁定提名無效的理由，與港府提及的5種情況相符，包括支持「港獨」、以民主自決或支持香港獨立作為自決前途選項來處理香港體制；尋求外國政府或政治組織干預香港事務等。前眾志秘書長黃之鋒亦於DQ的名單之中，其今日（31日）見記者指，指選舉主任在無理據判斷他現時仍然推動自決下，DQ其參選資格，是他羅織違反國安法的罪名，以助未來對他作拘捕或起訴。

【立法會選舉】袁嘉蔚因IG放「光復香港」相被DQ　黃之鋒被質疑從未放棄「民主自決」

黃之鋒提出是次DQ並非只是取消他的參選資格，而是以將來以「莫須有」罪名連繫到國安法，並以今日選舉文件作出起訴。他表示留意到整個選舉主任蔡敏君的回覆中，多次提到仍然相信他推動民主自決，惟自己已經退出已解散的香港眾志，而已解散的香港眾志已於今年一月是早已宣布不再推動民自決，認為以過去政治聯繫裁定參選資格不合理，他提到，

你哋可以取消我參選的資格，不可以取消我委身參與民主運動的資格，也必定在不同崗位繼續，DQ不會是民主運動劃上句號的一刻。

黃之鋒續指由要求參選人推動基本法直至今日要求參選人「信奉」基本法，字眼係前所未見，他指選舉主任以「信奉」《基本法》的說法，質疑《基本法》是否已成為一個宗教。他又質疑特首林鄭月娥及前特首梁振英的家人仍持有其他國家國籍，他們是否「信奉」《基本法》？  

他提出在社交平台標誌「國際戰線」，只是不同人向國際社會有相關事務，很多黨派及港府都有向國際推動一些事務，如果將「國際戰線」視為「勾結外國勢力」，質疑是否在社交平台標示「世界和平」，都是有問題，嚴肅澄清選舉主任扭曲其7月的言論。

【港區國安法】國安處拘捕3男1女 涉違國安法第20及21條

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記者：郭家穎

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