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【捐口罩】屈臣氏聯乘C ALLSTAR辦網上慈善音樂會　直播期間購買口罩套裝即捐口罩【附詳情】

精明消費 13:03 2020/07/31

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

屈臣氏蒸餾水將舉辦慈善音樂會，市民更可輕易買到口罩套裝！（圖片由屈臣氏提供）

隨著香港第三波新冠肺炎爆發，大家放假都只好留在家抗疫，減少傳播風險，同時又要搜購足夠的口罩，身心難免感到疲累。屈臣氏蒸餾水將舉辦慈善音樂會，更請來C ALLSTAR再次合體演出，直播期間，市民可購買We Care口罩套裝，每出售一套口套套裝，屈臣氏蒸餾水更會捐出口罩給有需要的人士！

《屈臣氏蒸餾水 X C ALLSTAR WECARE慈善Live》將於8月2日，星期日晚上9時30分，以Livestream形式，分別於新城廣播有限公司Facebook專頁屈臣氏Facebook專頁C ALLSTAR Facebook專頁同步舉行網上慈善音樂會，邀請到為慈善而合體的組合C Allstar，鄭欣宜及馮允謙也會作慈善演出。

音樂會直播期間，螢光幕前的觀眾更可以愛心價在百佳或屈臣氏E-SHOP購買We Care套裝，當中包括人氣爆登的屈臣氏Level 3口罩，每出售一套，屈臣氏蒸餾水更會捐出口罩給有需要人士。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：王芷瑩

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