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政府公開招聘廣播處長職位　月薪逾25萬元

社會 12:24 2020/07/31

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

政府公開招聘廣播處長職位，截止申請日期為8月28日。（資料圖片）

由2015年上任至今的現任廣播處長梁家榮早前表示不打算再續約。政府宣布，廣播處長職位的公開招聘及內部聘任工作今日（31日）展開，截止申請日期為8月28日。

政府表示，申請人必須是香港特別行政區永久性居民，並須具備卓越領導和管理才能，以及最少15年任職高層職位的經驗；持有由本港大學頒授的學士或深造學位或具備同等學歷，或曾任職廣播業或與傳媒相關範疇最少15年；具備領導本地公營廣播機構的能力，以及可應付本港公共廣播服務演變及廣播行業和市場科技發展所帶來的變化。

招聘廣告已在報章刊登及上載至政府網頁，政府亦已發出內部職位空缺通告，邀請屬實任首長級薪級表第二點或以上、或屬同等職級，並符合入職條件的在職公務員，申請有關職位。

所有申請書須送交至負責是次招聘工作的顧問公司光輝國際（香港）有限公司，截止申請日期為今年8月28日。根據招聘廣告，廣播處長的薪金屬首長級薪級表第5(1)點，月薪達251,250元。

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責任編輯：陳子謙

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