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【立法會選舉】消息：政府傍晚宣布延遲舉行立法會選舉　料公布押後一年

社會 12:36 2020/07/31

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

消息指政府今日會宣布延遲舉行立法會選舉，預料今晚公布有關決定。消息指行政長官特首林鄭月娥將於下午六時召開記者會，親自公布原定於9月6日舉行的立法會選舉押後一年。

【新冠肺炎】觀塘增18宗確診　3人住紀律部隊宿舍

政府消息人士指，考慮到現時疫情嚴峻，認為政府及社會都要全力抗疫，擔心選舉會引致大量市民聚集，有機會增加傳播風險。

立法會選舉提名期今日結束，12名民主派參選人昨被裁定提名無效。港府表示，認同和支持選舉主任決定，指核心問題是參選人是否符合擁護《基本法》要求，強調不排除撤銷更多人參選資格。

【立法會選舉】12名民主派參選人被DQ裁定提名無效 包括楊岳橋岑敖暉及袁嘉蔚

被裁定提名無效的參選人包括，4名公民黨成員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和鄭達鴻，以及報稱是民主派、本土派或獨立參選人的黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚、劉頴匡、何桂藍及梁晃維，他們均有參與民主派35+初選，以及簽署「抗爭派立場聲明書」。

同樣被DQ的，還有爭取連任會計界議員梁繼昌，以及熱血公民名單排第二的鄭錦滿。

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記者：伍瑋瑋

 

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