【清洗蔬菜】包裝小棠菜有未分解藍色化學肥料　女事主：唔係分開洗都見唔到

▲ 有市民購買包裝小棠菜後，發現藏有未分解藍色化學肥料。

為了避免將化學肥料或農業食落肚，食用蔬菜前一定要洗乾淨！近日有網民在袋裝的小棠菜內，發現未分解的藍色化學肥料，並提醒其他人洗菜時多加留意，「唔好食毒草」。

小棠菜暗藏藍色化學肥料

一名女網民在Facebook群組「今晚煮乜好」分享，指近日在超級市場買了一袋5棵包裝的小棠菜，清洗時發現其中3棵的菜葉之間，竟然藏有藍色未分解的化學肥料。事主表示：

如果我唔係一片片葉分開洗都見唔到，好似酒樓咁一切開兩邊，煮了食了都唔知。

她繼而提醒大家要小心分辦有機菜，指沒有可能只售8元至10元，又提出有機菜不會是「又肥又粗條條一樣樣」，亮麗美觀的包裝亦不是指標。

有其他網民都遇過同樣情況，指平日買生菜、蔥及韭菜時都有見到類似顆粒。有網民向事主請教，指某次見到有藍色一粒粒就將全部菜掉了，好奇其實可不可以照食。樓主就表示藍色粒粒只是化肥，洗乾淨就食得，建議浸2至3分鐘再清洗。

帖文亦引起不少網民分享平日洗菜的習慣。有網民會先浸菜後清洗，有部分網民則指出要先洗菜再浸，否則農藥會被菜吸收。亦有網民感覺用鹽水浸泡效果較好。

專家：清水沖洗效果最好

台大農業化學系教授顏瑞泓在《正確洗菜擺脫農藥陰影》一書中指出，清水沖洗的蔬果效果最好，清洗方法如下：

普通蔬菜類︰譬如菜心、芥蘭、白菜等，先摘除根部，再浸泡10至20分鐘，之後再沖洗2至3遍。

包菜類︰譬如椰菜，先摘除外面一層菜葉不要，再將葉片逐一剝下，泡水10至20分鐘，再在流水下單片清洗。

花菜類︰譬如西蘭花，先分成小株，再浸泡10至20分鐘，之後再沖洗。

瓜果類︰譬如苦瓜，用軟毛刷。

瓜蒂凹陷類︰譬如青瓜，先切掉瓜蒂，再泡，再洗。

根莖類︰譬如紅菜頭，先清洗，再削皮。

豆莢類︰譬如四季豆，先浸泡10至20分鐘，之後再沖洗。

如果還是不放心，清洗之外可以採取加熱、烹煮等方式讓殘留農藥分解、隨蒸氣揮散或融入油水之中。

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責任編輯：羅嘉欣