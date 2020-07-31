【舊情復熾】傳宋慧喬玄彬分手9年復合　疑同居生活深夜拍拖放狗

▲ 內地網民熱議宋慧喬與玄彬復合。

2008年，宋慧喬和玄彬因《他們生活的世界》而成為發展成戀人。2011年，二人分別透過各自的經紀公司發聲明，表示兩年的戀愛關係正式結束。

近日，內地網民流傳宋慧喬與玄彬復合，更被貼出二人一同放狗的照片。

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▲ 宋慧喬和炫彬因《他們生活的世界》結緣。（《他們生活的世界》劇照）

宋慧喬回復單身容光煥發

女神宋慧喬自去年與男神宋仲基離婚後，喬妹回復單身狀態大勇，容光煥發。近日，內地微轉就熱議宋慧喬與前度男友玄彬重新走在一起。

一張被指是宋慧喬與玄彬放狗的照片瘋傳，而網民更指相中一男一女的身高與身形都與二人相似，懷疑二人復合拍拖。

▲ 宋慧喬與玄彬被指一同溜狗。（微博圖片）

網民逐一揭疑點

事因近日有網民亦翻出一段宋慧喬放狗的短片，聲稱片中的男性手臂與玄彬的手臂相似，而且片中的男性聲音亦可聽出為玄彬。

早於2月初，韓國網民亦爆料玄彬在京畿道楊平買下別墅，配合最新的放狗照片地點同為楊坪，故便引起了二人已復合及同居的說法。

不過，有網民卻指，玄彬自本月初起便一直在約旦拍攝，不在韓國，故認為這只是流料一宗。

而且照片卻非常模糊，難以判斷是否為宋慧喬與玄彬二人。究竟二人是否真的復合？他們暫沒回應。

▲ 宋慧渴望結婚生子。（經濟日報照片）

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喬妹離婚感情路多折

一直有「男神收割機」稱號的宋慧喬，不時在拍劇時和對手弄假成真，發展為情侶。

▲ 雙宋在《太陽的後裔》結緣。（《太陽的後裔》劇照）

2015年，宋慧喬與《太陽的後裔》的拍檔宋仲基擦出愛火，姊弟戀亦在2017年步入禮堂，可惜婚姻只維持1年8個月，宋慧喬發出聲明表示：「雙方因未能克服二人之間的不同，最終不得已做出了這樣的决定。」

宋慧喬前接受媒體訪問時，宋慧喬表示自己渴望結婚生子，但小時候認為很簡單的事情，在她身上卻變得愈來愈困難。

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