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【蒸水蛋】肉碎蒸蛋滑溜秘訣大公開　大廚解構水和蛋黃金比例【有片】

休閒 14:11 2020/07/31

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

大廚授肉碎蒸蛋秘訣。（陳偉能 攝）

蒸水蛋看似容易，但要蒸得滑溜無空氣泡泡，確實不容易。觀塘著名私房菜Dreamix廚主廚郭泳昌（King）教大家蒸出滑溜蒸水蛋秘訣，他還增加一點難度，教肉碎蒸蛋，蒸出來的肉碎及蛋除同樣滑溜外，還閃令令。 

King的蒸水蛋秘訣如下：

1.蛋和水的比例是1：2，即1隻蛋，兩份水。舉例今次的分量用2隻蛋，用量杯量過合共100克，即需用200克水。

2.一定要用煮過的開水混和蛋漿，確保安全。

3.肉碎要先炒熟才加進蛋漿內，避免蛋熟時，肉還未熟的狀態。

4.用一個小篩來隔蛋漿，可令蛋漿更幼滑。

用篩隔一次蛋漿，亦是蒸出滑滑水蛋的秘訣。（陳偉能 攝）

5.以蒸焗用的保鮮紙或錫紙封住來蒸蛋，避免倒汗水回流蛋中。

材料： 

豬肉碎　50克

雞蛋　2隻（約100克）

豉油　2茶匙

生粉　1茶匙

白糖　1茶匙

開水　200克

蔥花　隨意

做法：

1.　用豉油、生粉和白糖先醃肉15分鐘。

2.　下油炒香肉碎備用。

醃好味的肉碎，需要先炒熟。（陳偉能 攝）

3.　開水撈入蛋漿中打勻。

4.　用篩隔蛋漿於碟中。

5.　放肉碎和一半分量的蔥花於蛋漿內。

放入炒熟的肉碎。（陳偉能 攝）

6.　蒸7至8分鐘，最後灑餘下的蔥花即成。

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責任編輯：羅嘉欣

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