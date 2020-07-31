【蒸水蛋】肉碎蒸蛋滑溜秘訣大公開 大廚解構水和蛋黃金比例【有片】
休閒 14:11 2020/07/31
蒸水蛋看似容易，但要蒸得滑溜無空氣泡泡，確實不容易。觀塘著名私房菜Dreamix廚主廚郭泳昌（King）教大家蒸出滑溜蒸水蛋秘訣，他還增加一點難度，教肉碎蒸蛋，蒸出來的肉碎及蛋除同樣滑溜外，還閃令令。
King的蒸水蛋秘訣如下：
1.蛋和水的比例是1：2，即1隻蛋，兩份水。舉例今次的分量用2隻蛋，用量杯量過合共100克，即需用200克水。
2.一定要用煮過的開水混和蛋漿，確保安全。
3.肉碎要先炒熟才加進蛋漿內，避免蛋熟時，肉還未熟的狀態。
4.用一個小篩來隔蛋漿，可令蛋漿更幼滑。
5.以蒸焗用的保鮮紙或錫紙封住來蒸蛋，避免倒汗水回流蛋中。
材料：
豬肉碎 50克
雞蛋 2隻（約100克）
豉油 2茶匙
生粉 1茶匙
白糖 1茶匙
開水 200克
蔥花 隨意
做法：
1. 用豉油、生粉和白糖先醃肉15分鐘。
2. 下油炒香肉碎備用。
3. 開水撈入蛋漿中打勻。
4. 用篩隔蛋漿於碟中。
5. 放肉碎和一半分量的蔥花於蛋漿內。
6. 蒸7至8分鐘，最後灑餘下的蔥花即成。
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責任編輯：羅嘉欣