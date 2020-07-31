【美女學霸】22歲成哈佛碩士帶兒參加畢業禮　懶理世俗目光：走自己的路

▲ 魯林希認為，毋須理會別人目光，只須按自己心意而行。

17歲赴美國華盛頓大學留學、22歲完成哈佛大學碩士，未婚就帶著兒子參加畢業禮。這名90後美女學霸魯林希，人生彷如開了快速模式，而且摒棄世俗的目光。現時年僅25歲的她，已是內地深受歡迎的情感導師，活出自己的人生。

出生於杭州的魯林希，父親是浙江大學的教授，母親在大學擔任財務工作，從小她就在父母的寵愛下成長，2歲時母親已教她認字讀書，因此魯林希自小養成閱讀的習慣，經常在父親的書房看書。

棄清華赴美留學

不過，她幼時並非旁人眼中的乖乖女，反而十分叛逆，經常逃學，上課時也不時搗蛋，整個小學成績都不太理想，甚至有一次期末考考了全班倒數第一。然而，父母沒有因而指責她，反而給予鼓勵。

升上初中後，魯林希開始收拾心情，投放更多精力在學習上，最終以優異成績升讀重點高中，更於高二時獲得清華大學和北京大學的拔尖機會。不過，她卻放棄這個機會，反而通過考試，申請美國華盛頓大學的全額獎學金，就在17歲那年，她就獲得取錄，赴美留學。

▲ 魯林希帶兒子出席碩士畢業禮。（微博圖片）

大學二年級懷孕

魯林希在美國用功讀書之餘，在空閒時亦會做義工，幫助貧困的孩子，為他們免費教學。她亦在義工隊中認識了韓國學生燦亨，兩人一見鍾情，很快就拍拖，魯林希更在大學二年級時懷孕。周遭的人、包括父母都建議她墮胎，但她認為孩子是無辜的，決定要把他生下來。

魯林希在20歲完成本科學業，並生下孩子，其後更獲得哈佛大學碩士的入學邀請，而22歲碩士畢業時，她更抱著兒子一起參加畢業禮，其讀書奮鬥故事被傳為佳話。

▲ 哈佛碩士畢業後，魯林希與韓籍丈夫結婚。（微博圖片）

在哈佛畢業後，魯林希與男友結婚，不過由於文化差異，婚後夫婦兩人分歧愈來愈多，摩擦也愈來愈頻繁，令魯林希產後曾一度抑鬱，慶幸最後捱了過來。其後，魯林希回國創業，開設課程成為情感導師。

走自己的路，別人愛怎樣說就隨他去吧！

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責任編輯：王明芳